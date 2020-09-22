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    GdS: Суарес сдал тест по итальянскому языку благодаря мошенничеству

    Расследование финансовой полиции показало, что экзамен форварда «Барселоны» Луиса Суареса по итальянскому языку в рамках процедуры получения гражданства был сдан благодаря мошенническим действиям, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

    Выяснилось, что варианты ответов футболист знал заранее, а оценки ему выставили еще до того, как тест был проведен. В списке подозреваемых по делу значатся ректор Университета Перуджи для иностранцев Джулиана Грего Болли и генеральный директор вуза Симоне Оливьери.

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    Источник: La Gazzetta Dello Sport

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3269

      Cleaner 9 минут назад

      Не может быть! Суарес честный, на него наговаривают!

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      Рейтинг: +806

      кто там 28 минут назад

      Так он из барселоны. Там на тактических занятиях обучают мошенничеству)

      0
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      Рейтинг: +85

      Снег 46 минут назад

      Кусачий монстр: у него на лице написано -2 коридора и едва первый класс. Какой итальянский? свой бы индейский ему не забыть...

      0
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      Рейтинг: +5261

      Alekxei Z. 1 час назад

      Разве в России это может кого-то удивить ?

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      Рейтинг: +1003

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Тест на пи.до.раса, он с легкостью сдаст.
      =))))

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