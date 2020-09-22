GdS: Суарес сдал тест по итальянскому языку благодаря мошенничеству

Расследование финансовой полиции показало, что экзамен форварда «Барселоны» Луиса Суареса по итальянскому языку в рамках процедуры получения гражданства был сдан благодаря мошенническим действиям, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Выяснилось, что варианты ответов футболист знал заранее, а оценки ему выставили еще до того, как тест был проведен. В списке подозреваемых по делу значатся ректор Университета Перуджи для иностранцев Джулиана Грего Болли и генеральный директор вуза Симоне Оливьери.