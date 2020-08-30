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    Tuttosport: Суарес хочет как можно скорее перейти в «Ювентус»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес принял позицию главного тренера Рональда Кумана, который не рассчитывает на уругвайца. Как информирует Tuttosport, форвард хочет как можно скорее перейти в «Ювентус».

    Туринцы готовы подписать Суареса. Планируется, что он разорвет контракт с «Барселоной» и пополнит итальянцев в качестве свободного агента.

    • Суаресом также интересуется «Аякс», где он выступал ранее.
    • Он играет в Каталонии с 2014 года.
    • Он брал с командой Лигу чемпионов.

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    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3104

      Cleaner 5 минут назад

      Сбудется Месчта Суареса. Поиграть с Роналду в одной команде...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      Вит65 1 час назад

      "Cubinec1989 25 минут
      Интересно как будет выглядеть трио Дибала-Роналду-Суарес"

      Я тебе и так скажу. Это будет БОМБА!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +772

      Cubinec1989 1 час назад

      Интересно как будет выглядеть трио Дибала-Роноалду-Суарес

      0
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