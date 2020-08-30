Tuttosport: Суарес хочет как можно скорее перейти в «Ювентус»

Сбудется Месчта Суареса. Поиграть с Роналду в одной команде...
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес принял позицию главного тренера Рональда Кумана, который не рассчитывает на уругвайца. Как информирует Tuttosport, форвард хочет как можно скорее перейти в «Ювентус».
Туринцы готовы подписать Суареса. Планируется, что он разорвет контракт с «Барселоной» и пополнит итальянцев в качестве свободного агента.
- Суаресом также интересуется «Аякс», где он выступал ранее.
- Он играет в Каталонии с 2014 года.
- Он брал с командой Лигу чемпионов.