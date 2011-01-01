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    Уткин: «Талалаев – конфликтный тренер. В Армении разругался с целым чемпионатом»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал эмоциональное выступление тренера «Ахмата» Андрея Талалаева после матча восьмого тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

    «По-моему, отлично выступил Талалаев. Этого очень не хватает. Он вообще дико конфликтный, в Армении с каким-то удивительным талантом моментально разругался с целым чемпионатом (Талалаев был тренером «Пюника», кто не помнит). Кстати, сколько помню обстоятельства, Андрей тогда по сути был прав.

    Но это было отличное вью во флэш-зоне. Волоокий Кирилл Новиков, бедняга, за всю карьеру, которой недолго осталось, не намычит такого напалма. Вполне бытового, впрочем. Это же флэш. Эти интервью берутся ради эмоций.

    Короче – вот и матчи «Ахмата» появилось для чего смотреть. Понеслось живое русское слово по трубам!», – написал Уткин.

    • «Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.
    • С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +776

      fhnv 1 час назад

      Уткин а ты поносник! Всех с ног до головы обхамишь ,а сам г о в н о

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3891

      ЮНик > fhnv 6 минут назад

      Если Уткин говно, то что из себя представляет нечто "fhnv", обливающее с ног до головы "поносника Уткина"? Ты то чем лучше??? Подумай, если есть еще чем, где ты и где Уткин!

      0
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      Рейтинг: +5

      larinivaneaa 1 час назад

      Рaзнообрaсь cвою ceкcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даcт и такое будет вытворять что ты никогда не забудeшь, пoверьтe мне это стoит пoпробoвать, а вычитaл здеcь ---- https://jump.wtf/9vLO2Hs

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