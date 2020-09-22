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  • Уткин: «Талалаев – конфликтный тренер. В Армении разругался с целым чемпионатом»

Уткин: «Талалаев – конфликтный тренер. В Армении разругался с целым чемпионатом»

22 сентября 2020, 07:52
6

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал эмоциональное выступление тренера «Ахмата» Андрея Талалаева после матча восьмого тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«По-моему, отлично выступил Талалаев. Этого очень не хватает. Он вообще дико конфликтный, в Армении с каким-то удивительным талантом моментально разругался с целым чемпионатом (Талалаев был тренером «Пюника», кто не помнит). Кстати, сколько помню обстоятельства, Андрей тогда по сути был прав.

Но это было отличное вью во флэш-зоне. Волоокий Кирилл Новиков, бедняга, за всю карьеру, которой недолго осталось, не намычит такого напалма. Вполне бытового, впрочем. Это же флэш. Эти интервью берутся ради эмоций.

Короче – вот и матчи «Ахмата» появилось для чего смотреть. Понеслось живое русское слово по трубам!», – написал Уткин.

  • «Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.
  • С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Пюник Талалаев Андрей Новиков Кирилл Уткин Василий
Комментарии (6)
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larinivaneaa
1600750941
Рaзнообрaсь cвою ceкcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даcт и такое будет вытворять что ты никогда не забудeшь, пoверьтe мне это стoит пoпробoвать, а вычитaл здеcь ---- https://jump.wtf/9vLO2Hs
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fhnv
1600750955
Уткин а ты поносник! Всех с ног до головы обхамишь ,а сам г о в н о
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DOCTOR PENALTY
1600765321
Талалаев разругался с армянским чемпионатом, Уткин - со всем российским футбольным сообществом. Жгите дальше, лишь бы цепляло! *****!
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paracetamol
1600765421
Талалаев может и конфликтный, но как тренер отстаивает свою точку зрение, а не плывет по реке, как топор из села Кукуева! Потому успеха и добивается. На Ахмат в пролом сезоне страшно смотреть было, а теперь вполне современная команда!
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Вадим Depo
1600787452
Талалаев никогда не был тренером Пюника! Тарханов - был!
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