Уткин: «Талалаев – конфликтный тренер. В Армении разругался с целым чемпионатом»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал эмоциональное выступление тренера «Ахмата» Андрея Талалаева после матча восьмого тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«По-моему, отлично выступил Талалаев. Этого очень не хватает. Он вообще дико конфликтный, в Армении с каким-то удивительным талантом моментально разругался с целым чемпионатом (Талалаев был тренером «Пюника», кто не помнит). Кстати, сколько помню обстоятельства, Андрей тогда по сути был прав.

Но это было отличное вью во флэш-зоне. Волоокий Кирилл Новиков, бедняга, за всю карьеру, которой недолго осталось, не намычит такого напалма. Вполне бытового, впрочем. Это же флэш. Эти интервью берутся ради эмоций.

Короче – вот и матчи «Ахмата» появилось для чего смотреть. Понеслось живое русское слово по трубам!», – написал Уткин.