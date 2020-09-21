Агент Кутепова: «Илья любит «Спартак». Если он будет играть, я не вижу причин уходить»

Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова, прокомментировал будущее своего клиента в московском клубе.

«Как вы знаете, трансферное окно закроется 17 октября, поэтому торопиться не стоит. Мы посмотрим, что будет происходить и примем наилучшее решение.

Илья любит «Спартак» и хочет побеждать с этим клубом. Он хочет играть, как любой профессиональный футболист, поэтому если он будет играть, как в последних матчах, я не вижу причин уходить.

Илья всегда был честен со «Спартаком», и могу сказать, что клуб действовал точно так же. Для нас очень ценно и важно вчерашнее заявление Леонида Арнольдовича Федуна. Это действительно приятно. Отдельно хочется поблагодарить президента за его уважение и доверие», – сказал агент.