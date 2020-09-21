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    Агент Кутепова: «Илья любит «Спартак». Если он будет играть, я не вижу причин уходить»

    Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова, прокомментировал будущее своего клиента в московском клубе.

    «Как вы знаете, трансферное окно закроется 17 октября, поэтому торопиться не стоит. Мы посмотрим, что будет происходить и примем наилучшее решение.

    Илья любит «Спартак» и хочет побеждать с этим клубом. Он хочет играть, как любой профессиональный футболист, поэтому если он будет играть, как в последних матчах, я не вижу причин уходить.

    Илья всегда был честен со «Спартаком», и могу сказать, что клуб действовал точно так же. Для нас очень ценно и важно вчерашнее заявление Леонида Арнольдовича Федуна. Это действительно приятно. Отдельно хочется поблагодарить президента за его уважение и доверие», – сказал агент.

    • В этом сезоне Кутепов провел за «Спартак» два матча.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • По информации «Чемпионата», купить центрбека пыталось «Динамо», но трансфер заблокировал лично Федун.

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    Источник: Евро-Футбол.ру

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    21.09.2020 21:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2423

      vsespartak01 1 час назад

      ТАК И ИГРАЙ ВСЕГДА!ТЫ ЖЕ МОЖЕШЬ ИГРАТЬ!

      0
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      Рейтинг: +3282

      NewLife 1 час назад

      Для этого он должен играть также, как с Рубином и:
      - при стандартах не давать сопернику забегать ему за спину и бить оттуда головой;
      - не проигрывать позицию сопернику в своей штрафной и не срубать его, привозя пенальти

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