Семак: «Местами Азмун играл против «Урала» слишком пассивно, выключался»

после того видоса в раздевалке, никто и не удивился, что Азмун "пассивный")))
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил об игре Сердара Азмуна в матче восьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1). Единственный мяч гостей забил Артем Дзюба.
«Сегодня Сердар местами играл неплохо, местами – слишком пассивно, выключался из игры. Не получилось сыграть так, как мы этого хотели.
В каких-то матчах наши нападающие играют хорошо и вытаскивают команду, в других роль лидеров должны брать другие игроки», – сказал Семак.
- «Зенит» не победил в третьем гостевом матче подряд.
- Команда лидирует в таблице.
- «Урал» идет десятым.
Семак: «О спаде «Зенита» говорить нельзя, абсолютно никаких проблем у нас нет»