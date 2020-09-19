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    Семак: «Местами Азмун играл против «Урала» слишком пассивно, выключался»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил об игре Сердара Азмуна в матче восьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1). Единственный мяч гостей забил Артем Дзюба.

    «Сегодня Сердар местами играл неплохо, местами – слишком пассивно, выключался из игры. Не получилось сыграть так, как мы этого хотели.

    В каких-то матчах наши нападающие играют хорошо и вытаскивают команду, в других роль лидеров должны брать другие игроки», – сказал Семак.

    • «Зенит» не победил в третьем гостевом матче подряд.
    • Команда лидирует в таблице.
    • «Урал» идет десятым.

    Семак: «О спаде «Зенита» говорить нельзя, абсолютно никаких проблем у нас нет»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    19.09.2020 22:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7065

      JTherry 1 час назад

      после того видоса в раздевалке, никто и не удивился, что Азмун "пассивный")))

      0
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      Рейтинг: +63

      zxc-1168 1 час назад

      Семак похоже не понимает, что они не играют, на это действо невозможно смотреть.

      0
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      Рейтинг: +6542

      alp 1 час назад

      я никак не могу понять, зачем при счете 1-1 он заменил дзюбу... счет сушил? устраивала ничья? договорнячок?

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      Рейтинг: +63

      zxc-1168 > alp 1 час назад

      Видно, что "игрочишке" не хватает кондиций, причем уже давно. Его не менять надо было, а вообще не ставить в состав.

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