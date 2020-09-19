Семак: «Местами Азмун играл против «Урала» слишком пассивно, выключался»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил об игре Сердара Азмуна в матче восьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1). Единственный мяч гостей забил Артем Дзюба.

«Сегодня Сердар местами играл неплохо, местами – слишком пассивно, выключался из игры. Не получилось сыграть так, как мы этого хотели.

В каких-то матчах наши нападающие играют хорошо и вытаскивают команду, в других роль лидеров должны брать другие игроки», – сказал Семак.

«Зенит» не победил в третьем гостевом матче подряд.

Команда лидирует в таблице.

«Урал» идет десятым.

Семак: «О спаде «Зенита» говорить нельзя, абсолютно никаких проблем у нас нет»