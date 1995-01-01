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    АПЛ. Дебютный гол Хамеса помог «Эвертону» разгромить «Вест Бромвич», в игре семь мячей и удаление

    В матче второго тура английской Премьер-лиги «Эвертон» дома со счетом 5:2 победил «Вест Бромвич».

    У хозяев поля хет-трик оформил Доминик Калверт-Льюин, еще по голу забили Хамес Родригес и Майкл Кин. В составе гостей отличились Грэйди Диангана и Матеус Перейра.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Эвертон – Вест Бромвич – 5:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Диангана, 10; 1:1 – Калверт-Льюин, 31 – 1:1, 2:1 – Хамес, 45; 2:2 – Перейра, 47; 3:2 – Кин, 54; 4:2 – Калверт-Льюин, 62; 5:2 – Калверт-Льюин, 66.

    Удаления: нет – Гиббс, 45+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1603

      Vladarg 1 час назад

      Билич,Моейс и главный тренер Фулхема-основные претенденты на первые тренерские отставки в АПЛ.

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