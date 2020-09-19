АПЛ. Дебютный гол Хамеса помог «Эвертону» разгромить «Вест Бромвич», в игре семь мячей и удаление

В матче второго тура английской Премьер-лиги «Эвертон» дома со счетом 5:2 победил «Вест Бромвич».
У хозяев поля хет-трик оформил Доминик Калверт-Льюин, еще по голу забили Хамес Родригес и Майкл Кин. В составе гостей отличились Грэйди Диангана и Матеус Перейра.
Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур
Эвертон – Вест Бромвич – 5:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Диангана, 10; 1:1 – Калверт-Льюин, 31 – 1:1, 2:1 – Хамес, 45; 2:2 – Перейра, 47; 3:2 – Кин, 54; 4:2 – Калверт-Льюин, 62; 5:2 – Калверт-Льюин, 66.
Удаления: нет – Гиббс, 45+1.
Источник: «Бомбардир»