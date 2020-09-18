Румменигге: «Алькантара поистине выдающийся игрок, он всегда будет другом «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал продажу в «Ливерпуль» полузащитника Тиаго Алькантары. Немец обратил внимание на лидерские качества игрока.

«Алькантара превратился из талантливого 23-летнего игрока в настоящего лидера, которого мы ценим как личность. Поистине выдающийся игрок, он всегда будет другом «Баварии», – сказал Румменигге.