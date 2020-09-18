Глушаков – о драке в сборной на Евро-2016: «Мамаев лежал и говорил: «Сейчас встану и всех вас закопаю, порешаю»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков раскрыл обстоятельства драки с экс-партнером Романом Широковым. Она состоялась на Евро-2016 во Франции.

«Был спор с Широковым. Спорили на повышенных тонах. Буклет — это ерунда, тогда Широков перешeл из «Спартака» в ЦСКА, сыграл одну-две игры, потом играл, не играл, и он начал говорить, что, мол, выиграл чемпионство. Нас было человек десять в комнате. Мы общались в расслабленном состоянии, ха-ха, хи-хи, а потом случайно прилетело Павлу Мамаеву.

Я бил в Широкова, а попал в Мамаева. Меня Федор Смолов толкнул или, не помню, Артем Дзюба оттаскивал, и прилетело Мамаеву. Всех отодвинули, а Паша лежал и говорил: «Я сейчас встану и всех вас закопаю, порешаю», что-то такое сказал», – рассказал Глушаков на ютуб-канале «Коммент.Шоу».