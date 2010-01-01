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    Глушаков – о драке в сборной на Евро-2016: «Мамаев лежал и говорил: «Сейчас встану и всех вас закопаю, порешаю»

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков раскрыл обстоятельства драки с экс-партнером Романом Широковым. Она состоялась на Евро-2016 во Франции.

    «Был спор с Широковым. Спорили на повышенных тонах. Буклет — это ерунда, тогда Широков перешeл из «Спартака» в ЦСКА, сыграл одну-две игры, потом играл, не играл, и он начал говорить, что, мол, выиграл чемпионство. Нас было человек десять в комнате. Мы общались в расслабленном состоянии, ха-ха, хи-хи, а потом случайно прилетело Павлу Мамаеву.

    Я бил в Широкова, а попал в Мамаева. Меня Федор Смолов толкнул или, не помню, Артем Дзюба оттаскивал, и прилетело Мамаеву. Всех отодвинули, а Паша лежал и говорил: «Я сейчас встану и всех вас закопаю, порешаю», что-то такое сказал», – рассказал Глушаков на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Глушаков сейчас находится без клуба.
    • За сборную он играл с 2011 по 2018 год.
    • Широков завершил карьеру в 2016 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5182

      Alekxei Z. 58 секунд назад

      Ну сколько можно , одно и тоже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      Dr.Metal 27 минут назад

      Была уже эта новость. Дублируют

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