Рыжиков: «В 2010 году «Спартак» давал за меня 10 миллионов и условия в четыре раза лучше, чем в «Рубине»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о несостоявшемся переходе из «Рубина» в «Спартак» десять лет назад.

– Самый близкий переход – в «Спартак». Они хотели меня купить в 2010 году, пришел трансфер. А кто меня мог позвать? У «Зенита» – Малафеев, у ЦСКА – Акинфеев. Из «Локомотива» я ушел. В «Спартаке» мне предложили условия в четыре раза лучше, чем в «Рубине» – зарплата в два миллиона евро в год и четырехлетний контракт.

– И в этот раз голова не отъехала? Вы же болели за «Спартак».

– И папа болеет, и я до 2000 года болел. Был очень большой соблазн, но деньги не главное, а что контракт на четыре года давали. Созванивались с Карпиным и Клейменовым: «Серый, все уладим». Пришла сумма в «Рубин». Я колебался. Стоит больше удивляться, что за меня давали 10 миллионов долларов. Этому удивляюсь больше, чем переходу в «Барселону».

Бердыев сказал: «Сережа, что ты хочешь?» – «Контракт на четыре года и зарплату, которую предлагает «Спартак», и я остаюсь» – «Дай мне день». Через день он сказал, что они согласны. И все отпало. У меня даже есть спартаковская майка с моим номером. Уже сделали игровую майку – у папы лежит.

– Сожалеете?

– Может быть. Чуть-чуть есть. Какая-то заноза, ведь в «Спартак» дважды не зовут. Маленькая такая, миллиметровая. Может, обманываю себя сейчас, но на тот момент я делал все по сердцу.

Хотел остаться, не хотел подводить людей и Татарстан. Меня многие отговаривали, чтобы я остался в «Рубине». Папа с мамой и жена сказали: «Как решишь, так и будет». Но друзья. У меня весь город Шебекино спартаковский.

Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?