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    Рыжиков: «В 2010 году «Спартак» давал за меня 10 миллионов и условия в четыре раза лучше, чем в «Рубине»

    Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о несостоявшемся переходе из «Рубина» в «Спартак» десять лет назад.

    – Самый близкий переход – в «Спартак». Они хотели меня купить в 2010 году, пришел трансфер. А кто меня мог позвать? У «Зенита» – Малафеев, у ЦСКА – Акинфеев. Из «Локомотива» я ушел. В «Спартаке» мне предложили условия в четыре раза лучше, чем в «Рубине» – зарплата в два миллиона евро в год и четырехлетний контракт.

    – И в этот раз голова не отъехала? Вы же болели за «Спартак».

    – И папа болеет, и я до 2000 года болел. Был очень большой соблазн, но деньги не главное, а что контракт на четыре года давали. Созванивались с Карпиным и Клейменовым: «Серый, все уладим». Пришла сумма в «Рубин». Я колебался. Стоит больше удивляться, что за меня давали 10 миллионов долларов. Этому удивляюсь больше, чем переходу в «Барселону».

    Бердыев сказал: «Сережа, что ты хочешь?» – «Контракт на четыре года и зарплату, которую предлагает «Спартак», и я остаюсь» – «Дай мне день». Через день он сказал, что они согласны. И все отпало. У меня даже есть спартаковская майка с моим номером. Уже сделали игровую майку – у папы лежит.

    – Сожалеете?

    – Может быть. Чуть-чуть есть. Какая-то заноза, ведь в «Спартак» дважды не зовут. Маленькая такая, миллиметровая. Может, обманываю себя сейчас, но на тот момент я делал все по сердцу.

    Хотел остаться, не хотел подводить людей и Татарстан. Меня многие отговаривали, чтобы я остался в «Рубине». Папа с мамой и жена сказали: «Как решишь, так и будет». Но друзья. У меня весь город Шебекино спартаковский.

    Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?

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    Источник: «Гол»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5179

      Alekxei Z. 27 минут назад

      Не каждый согласится менять всё , на тех же условиях.
      Понять можно.
      Вот только Спартак это МАРКА, ИМЯ, миллион болел, хотя думаю карьера у Сергея удалась.

      1
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      Рейтинг: +11

      kitsuchi 38 минут назад

      Зря не пошел

      0
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      Рейтинг: +1126

      Валерий2705 47 минут назад

      "Не хотел подводить людей и Татарстан."Что то слишком громко звучит, не дали ли бы такого же контракта, про людей бы ты быстренько забыл.

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      Рейтинг: +1755

      Евгений Агеев > Валерий2705 13 минут назад

      Верно подмечено)

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      Рейтинг: +13241

      silver29 48 минут назад

      Ну да, Рубин уговорил Рыжикова остаться, а сами манили Буффона. Кстати хорошо, что тогда не его ни Бердыева не взяли, не знаю но к Бердыеву противоречивое отношение, что-то в нем есть отталкивающее с оттенком не порядочности, договаривается с одним клубом и в одно время с этим торгуется с другим, похоже Рыжиков эту манеру перенял у него (((

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      Рейтинг: +1755

      Евгений Агеев > silver29 10 минут назад

      Вы смотрели фильм Форд против Феррари? Там была похожая ситуация со сделкой по продаже завода Феррари, который хотел выкупить Форд.
      Они торговались с Фордом, а сами в это время слили информацию Фиату, который сделал более выгодное предложение. Таким образом сделка с Фордом оказалась просто отвлекающим маневром.

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