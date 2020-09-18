Рыжиков: «Я уходил не из «Рубина», а от Бердыева и Кафанова»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков объяснил «Голу», почему покинул «Рубин» в 2018-м году.

«Мы съездили в Турцию отдохнуть, поехали отдыхать в Геленджик или Анапу. Только приехали, зашел в номер, и позвонил агент: «Выезжай в Самару». Переоделся, купил билет и поехал.

Тяжело. Может быть, я сам себя не подготовил к возвращению Кафанова (тренер вратарей − прим. «Бомбардира») и Бердыева. Может быть, ждал от них большего, хотя не имел права чего-то ждать. Ждал, что вернется тот Бекиевич или Витальевич, которые уходили. Но нет. Пришли другие интересы, другие видения на игроков. Было больновато. Если честно, я уходил не из «Рубина», а от Бердыева и Кафанова.

Плохо спал с декабря по май, потому что напрашивалось, что у меня заканчивается контракт. Потом мне предложили его, но я уже уехал на учебу. Мне не понравилось, в какой форме предложили контракт. Знал, что Бердыев и Кафанов остаются, и уже не хотел с ними работать. Мне не доставляла удовольствия тренировка, не говоря о сидении в запасе. Пытался радоваться, но не ловил того кайфа и адреналина», – рассказал Рыжиков в интервью «Голу».

Рыжиков играл за «Рубин» с 2008 по 2018 год. Он провел 281 матч за казанский клуб.

Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?