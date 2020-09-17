A Bola: китайский клуб предложил за Тикиньо больше «Локомотива»

«Локомотив» не может договориться с «Порту» о трансфере форварда Тикиньо.
Как пишет A Bola, неназванный китайский клуб перебил предложение москвичей: «Локомотив» предлагал за переход бразильца 9 миллионов евро, китайцы готовы отдать 10 миллионов.
Вчера этот же источник сообщал, что москвичи почти договорились о переходе Тикиньо, сумма сделки должны была составить около 12 миллионов евро.
- Форвард выступает за «Порту» с января 2017 года.
- С тех пор он забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.
Источник: A Bola