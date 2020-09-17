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    A Bola: китайский клуб предложил за Тикиньо больше «Локомотива»

    «Локомотив» не может договориться с «Порту» о трансфере форварда Тикиньо.

    Как пишет A Bola, неназванный китайский клуб перебил предложение москвичей: «Локомотив» предлагал за переход бразильца 9 миллионов евро, китайцы готовы отдать 10 миллионов.

    Вчера этот же источник сообщал, что москвичи почти договорились о переходе Тикиньо, сумма сделки должны была составить около 12 миллионов евро.

    • Форвард выступает за «Порту» с января 2017 года.
    • С тех пор он забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +219

      Саладин 43 минуты назад

      Да и слава богу!!! Жаль райковича не перехватили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2399

      Ганнибал Лектор 51 минуту назад

      Грузин делает клуб все сильнее и сильнее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +868

      elessar arnor 1 час назад

      бедные паравозы, никто не хочет идти на черкизово играть

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