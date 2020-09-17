The Athletic: «Ливерпуль» согласился заплатить 30 миллионов за Тиаго Алькантару

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара с высокой долей вероятности перейдет в «Ливерпуль».
По информации The Athletic, английский клуб готов заплатить за 29-летнего хавбека требуемые 30 миллионов евро.
«Ливерпулю» еще предстоит согласовать с испанцем условия личного контракта, но ожидается, что в этой части переговоров проблем не возникнет.
- Алькантара выступает за «Баварию» с лета 2013 года.
- В его активе 235 матчей, 31 гол и 37 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 48 миллионов евро.
Источник: The Athletic
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