Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    The Athletic: «Ливерпуль» согласился заплатить 30 миллионов за Тиаго Алькантару

    Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара с высокой долей вероятности перейдет в «Ливерпуль».

    По информации The Athletic, английский клуб готов заплатить за 29-летнего хавбека требуемые 30 миллионов евро.

    «Ливерпулю» еще предстоит согласовать с испанцем условия личного контракта, но ожидается, что в этой части переговоров проблем не возникнет.

    • Алькантара выступает за «Баварию» с лета 2013 года.
    • В его активе 235 матчей, 31 гол и 37 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 48 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

    Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году. Аудитория в твиттере - более 166 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79130
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru