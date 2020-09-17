The Athletic: «Ливерпуль» согласился заплатить 30 миллионов за Тиаго Алькантару

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара с высокой долей вероятности перейдет в «Ливерпуль».

По информации The Athletic, английский клуб готов заплатить за 29-летнего хавбека требуемые 30 миллионов евро.

«Ливерпулю» еще предстоит согласовать с испанцем условия личного контракта, но ожидается, что в этой части переговоров проблем не возникнет.