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    Соболев: «Ничего страшного, что Кокорин не забил. Забьет в следующей игре»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поддержал Александра Кокорина, который не сумел отличиться в кубковом матче с «Родиной» (5:1).

    «Ничего страшного, что не забил Кокорин. Забьeт в следующей игре. Хоть он и большой игрок, Саша в новой команде и не до конца понимает нас на поле.

    Во втором тайме был момент: я ему мог выкатить, но сделал передачу чуть сильнее, вратарь забрал. Если бы отдал нормально – он бы забил. Поэтому дело не только в нeм. В футбольном плане Кокорина пусть оценивает тренер. В первую очередь, он мой друг», – сказал Соболев после игры.

    • Кокорин впервые вышел в стартовом составе «Спартака».
    • Он перешел в московский клуб свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».

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    Источник: «Чемпионат»

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