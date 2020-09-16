Соболев: «Ничего страшного, что Кокорин не забил. Забьет в следующей игре»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поддержал Александра Кокорина, который не сумел отличиться в кубковом матче с «Родиной» (5:1).

«Ничего страшного, что не забил Кокорин. Забьeт в следующей игре. Хоть он и большой игрок, Саша в новой команде и не до конца понимает нас на поле.

Во втором тайме был момент: я ему мог выкатить, но сделал передачу чуть сильнее, вратарь забрал. Если бы отдал нормально – он бы забил. Поэтому дело не только в нeм. В футбольном плане Кокорина пусть оценивает тренер. В первую очередь, он мой друг», – сказал Соболев после игры.