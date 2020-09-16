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    Кокорин впервые выйдет с стартовом составе «Спартака»

    «Спартак» назвал состав на матч первого тура элитного раунда Кубка России с «Родиной».

    Первый раз в старте москвичей появится форвард Александр Кокорин. Игрок дебютировал за «Спартак» в 7-м туре в матче с ЦСКА (1:3), выйдя на замену.

    Матч «Родина» – «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени.

    • Кокорин перешел в московский клуб свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
    • Его зарплата составляет 3 миллиона евро в год плюс он получил подъемные в 2,5 миллиона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1910

      neim 36 минут назад

      Вот "Родине"-то он и покажет кузькину мать 😀😀😀 !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2518

      raritet 52 минуты назад

      Ничего себе. Нужно было заранее сообщить, я хотя бы успел экран тряпочкой протереть и очки салфеточкой почистить.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +879

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      ЛГБТ, как чума размножается!
      =)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1256

      Алехсбургер. 1 час назад

      Еду я на Родину..(с)

      0
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      Рейтинг: +8579

      alarm 1 час назад

      позорники косорылые! выпустили всю основу против клуба из десятой лиги! стыд-то какой!

      0
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      Рейтинг: +8579

      alarm 1 час назад

      стыдно за рылов!

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