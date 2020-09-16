Кокорин впервые выйдет с стартовом составе «Спартака»

Вот "Родине"-то он и покажет кузькину мать 😀😀😀 !
«Спартак» назвал состав на матч первого тура элитного раунда Кубка России с «Родиной».
Первый раз в старте москвичей появится форвард Александр Кокорин. Игрок дебютировал за «Спартак» в 7-м туре в матче с ЦСКА (1:3), выйдя на замену.
Матч «Родина» – «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени.
- Кокорин перешел в московский клуб свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
- Его зарплата составляет 3 миллиона евро в год плюс он получил подъемные в 2,5 миллиона.
Наш состав на #РодинаСпартак! pic.twitter.com/LmA4jTSHRr— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 16, 2020