Кокорин впервые выйдет с стартовом составе «Спартака»

«Спартак» назвал состав на матч первого тура элитного раунда Кубка России с «Родиной».

Первый раз в старте москвичей появится форвард Александр Кокорин. Игрок дебютировал за «Спартак» в 7-м туре в матче с ЦСКА (1:3), выйдя на замену.

Матч «Родина» – «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени.

Кокорин перешел в московский клуб свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».

Его зарплата составляет 3 миллиона евро в год плюс он получил подъемные в 2,5 миллиона.