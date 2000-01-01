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    РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал» и вышел на первое место

    В матче седьмого тура РПЛ «Зенит» дома обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

    Победный гол в активе Артема Дзюбы. Также в составе хозяев забивали Андрей Мостовой и Александр Ерохин. У гостей отличился Юрий Ковалев.

    Набрав три очка, петербуржцы вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата. Туляки остались на 14-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мостовой, 25; 2:0 – Дзюба, 31; 2:1 – Ковалев, 60; 3:1 – Ерохин, 86.

    «Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Круговой, Караваев (Терентьев, 90), Ловрен, Барриос, Мостовой (Сутормин, 84), Оздоев, Малком (Ерохин, 84), Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Жирков, 76).

    «Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Бауэр, Бурлак, Громыко (Пантелеев, 57), Ткачев (Минаев, 87), Кингс Кангва, Костадинов, Эванс Кангва (Аджоев, 90+1), Ковалев, Хлусевич (Сокол, 57).

    Предупреждения: Барриос, 37 – Бурлак, 21; Хлусевич, 45+1; Ткачев, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:24
    Комментарии85
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      Рейтинг: +8171

      paracetamol 14 минут назад

      Зенит взял свое, как чемпион! Семаку замены надо было делать раньше. Зюба устал и больше стоял, а Ероха вышел и сразу сделал гол!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3468

      polt 26 минут назад

      Да, победа... Но с такой игрой и настроем, как во 2 тайме, в ЛЧ нечего делать.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8171

      paracetamol > polt 16 минут назад

      В ЛЧ будет другая игра.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41629

      portero > polt 14 минут назад

      Настораживает Семак, видит что поплыла команда, 4 чела совсем в обороне не играют, а замены делает только через 20 минут....
      В Еврокубках Семак самое слабое звено в команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4055

      BarStep 55 минут назад

      Три очка конечно не пахнут.., но игры нет у нас как таковой.. Не покидает меня
      ощущение, что Команда и С. Семак находятся на параллельных линиях и ни как не могут пересечься между собой... Ну поясните кто-нибудь ему, что это элементарная геометрия и как-то уже пора соскакивать с параллели. Или на лыжню к команде или нах вооще...

      8
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      ...
      Рейтинг: +2392

      vsespartak01 > BarStep 50 минут назад

      к еврокубкам то соберитесь!а то с такой игрой неизвестно что будет!

      3
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      ...
      Рейтинг: -780

      Вонючая столица > BarStep 16 минут назад

      Ваше-то очко, не говоря уже о трёх, так пахнет, что на расстоянии 10-и метров даже вонь помойного бака перебивает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8171

      paracetamol > BarStep 14 минут назад

      Сам себе не ври, все нормально!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Garcalurt > Вонючая столица 9 минут назад

      зачем так о Москве
      Столица у нас одна...

      ну если твои мысли только об очке и вони - то будь тут дальше клоуном...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10722

      derrik2000 58 минут назад

      Как -то жиденько с откликами: уже целых 25 минут прошло с момента окончания матча, а комментариев только-только за полтинник перевалило...

      ТАК КТО ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ КОМАНДОЙ НА ВСЁМ ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ??? ))))))))))))))))))))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4618

      knikos > derrik2000 55 минут назад

      Так выиграли-то без проблем . Мало того , могли ещё поназабивать . А спамовцы вчерашний день оплакивают . Ничего экстраординарного , Зенит , как всегда , первый !

      11
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      ...
      Рейтинг: +8057

      Persona_non_Grata > derrik2000 54 минуты назад

      Странный риторический вопрос )))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      прабабушка краба > derrik2000 52 минуты назад

      получается ЦСКА)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +1592

      волчарик > knikos 50 минут назад

      Точно,а еще рабочий день и буднично без скандалов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1592

      волчарик > derrik2000 47 минут назад

      Ха ха.Смотрим на табличку,кто в верху?По вашему Зенит и Зенит3.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10722

      derrik2000 > прабабушка краба 45 минут назад

      Опять не угадал.
      Попробуй ещё. ))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4055

      BarStep > derrik2000 42 минуты назад

      Так ведь повода нет, не с ЦСКА же играли сегодня.. Вот если бы те два гола из вне игры засчитали бы, вот тогда бы здесь стоял бы дым коромыслом))... Так что - всё норм..

      6
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      ...
      Рейтинг: +10722

      derrik2000 > BarStep 39 минут назад

      Сейчас смотрю Ростов - Локомотив.
      Живенько.
      Не то что на этой ветке.. ))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8554

      ilichkadr > derrik2000 13 минут назад

      Тоже смотрю сию порнографию. Ростов Гилерме верховыми подачами тренирует, а Локо не знает, что с мячом делать, пешком по полю ходит. И так весь 1-й тайм. Похоже, что голов мы сегодня не увидим, разве что дурачок Гилерме между ног залетит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8171

      paracetamol > derrik2000 13 минут назад

      Зато вчера было густенько, прям всероссийская радость.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10722

      derrik2000 > paracetamol 8 минут назад

      Нормально вчера было.
      Я, например, после футбола сначала отписался, потом чайку попил. С пряничками )).
      Потом опять посмотрел, что на послематчевой ветке делается...
      В общем, всё ожидаемо и без каких-либо неожиданностей..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8475

      alarm 1 час назад

      хряк vsespartak01 всё-таки высунул рыло на ветку, и бомбит. вот теперь я доволен))

      11
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    • ...
      Рейтинг: +715

      S.K.V. 1 час назад

      Все встает на свои места.

      6
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      ...
      Рейтинг: +8171

      paracetamol > S.K.V. 12 минут назад

      Чемпион взял свое, чемпионское!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1553

      ААМ 1 час назад

      Заслужено победил "Зенит", но от игры двойственное впечатление. Прибавлять надо и в атаке, и в обороне к ЛЧ.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8171

      paracetamol > ААМ 12 минут назад

      Не с аутсайдером же прибавлять. Проходной матч!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +592

      Spirit_78 1 час назад

      С победой, Санкт-Петербург!

      13
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      Рейтинг: +1846

      _Marqella_ 1 час назад

      Зенит с победой !!! Молодцы !!!

      15
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      Рейтинг: +3603

      житель СПб 1 час назад

      С победой - НО! Опять забили 2 и расслабились. Могли получить 2:2. Надо что-то делать с психологией.

      11
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      Рейтинг: +2392

      vsespartak01 > житель СПб 53 минуты назад

      вот сравни,что вчера и что сегодня!вчера все чинно блинно было,только один ваш полудурок аларм выбегал с гадостями!а сейчас?что значит у вас ваще молодежь наглая подлая низкая!любит постебаться !как будто родились не у людей,а у черт знает кого!даже зверями трудно назвать!

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