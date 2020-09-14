РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал» и вышел на первое место

В матче седьмого тура РПЛ «Зенит» дома обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

Победный гол в активе Артема Дзюбы. Также в составе хозяев забивали Андрей Мостовой и Александр Ерохин. У гостей отличился Юрий Ковалев.

Набрав три очка, петербуржцы вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата. Туляки остались на 14-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мостовой, 25; 2:0 – Дзюба, 31; 2:1 – Ковалев, 60; 3:1 – Ерохин, 86.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Круговой, Караваев (Терентьев, 90), Ловрен, Барриос, Мостовой (Сутормин, 84), Оздоев, Малком (Ерохин, 84), Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Жирков, 76).

«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Бауэр, Бурлак, Громыко (Пантелеев, 57), Ткачев (Минаев, 87), Кингс Кангва, Костадинов, Эванс Кангва (Аджоев, 90+1), Ковалев, Хлусевич (Сокол, 57).

Предупреждения: Барриос, 37 – Бурлак, 21; Хлусевич, 45+1; Ткачев, 79.

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