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    Ионов, Еременко и Шомуродов – в старте «Ростова»; у «Локо» с первых минут выйдут Рыбчинский, Камано и Смолов

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на очный матч седьмого тура РПЛ.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Ерeменко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

    • Матч пройдет на «Ростов Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
    • «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Локомотив» – десятое.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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