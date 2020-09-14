Ионов, Еременко и Шомуродов – в старте «Ростова»; у «Локо» с первых минут выйдут Рыбчинский, Камано и Смолов

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на очный матч седьмого тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Ерeменко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.
- Матч пройдет на «Ростов Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
- «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Локомотив» – десятое.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ