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    Газизов – о дебюте Кокорина в матче с ЦСКА: «Входить в такую игру всегда тяжело»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о дебюте нападающего Александра Кокорина.

    • Форвард вышел на замену в дерби с ЦСКА.
    • До этого он пропустил шесть матчей из-за травмы.

    «Что касается Кокорина, входить в такую игру всегда тяжело. Сегодня результат неудовлетворительный. Команда – молодцы, пытались, но не получилось», – сказал Газизов.

    Газизов – о продаже Кокорина: «Есть предложение. Ничего не исключаю»

    Газизов: «После матча с ЦСКА сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами»

    Газизов – о трансферах «Спартака»: «Пока я здесь, переплат не будет. Нас должны уважать»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1350

      Sviro 26 минут назад

      Сегодня поговорил со своим внутренним голосом и он меня убедительно заверил, что счастья Спартаку с Кокориным не будет. Кокорин получил выгодный контракт, больше ему ничего не надо и стремиться ему в его 30 почти лет и оставшиеся несколько лет футбольной жизни не к чему!

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      Рейтинг: +3037

      NewLife 26 минут назад

      Зачем заниматься словоблудием ? Профессиональный футболист должен оправдывать свою зарплату, без всяких "тяжело входить".

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