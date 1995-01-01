Газизов – о дебюте Кокорина в матче с ЦСКА: «Входить в такую игру всегда тяжело»

Сегодня поговорил со своим внутренним голосом и он меня убедительно заверил, что счастья Спартаку с Кокориным не будет. Кокорин получил выгодный контракт, больше ему ничего не надо и стремиться ему в его 30 почти лет и оставшиеся несколько лет футбольной жизни не к чему!
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о дебюте нападающего Александра Кокорина.
- Форвард вышел на замену в дерби с ЦСКА.
- До этого он пропустил шесть матчей из-за травмы.
«Что касается Кокорина, входить в такую игру всегда тяжело. Сегодня результат неудовлетворительный. Команда – молодцы, пытались, но не получилось», – сказал Газизов.
Газизов – о продаже Кокорина: «Есть предложение. Ничего не исключаю»
Газизов: «После матча с ЦСКА сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами»
Газизов – о трансферах «Спартака»: «Пока я здесь, переплат не будет. Нас должны уважать»