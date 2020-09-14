Газизов – о дебюте Кокорина в матче с ЦСКА: «Входить в такую игру всегда тяжело»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о дебюте нападающего Александра Кокорина.

Форвард вышел на замену в дерби с ЦСКА.

До этого он пропустил шесть матчей из-за травмы.

«Что касается Кокорина, входить в такую игру всегда тяжело. Сегодня результат неудовлетворительный. Команда – молодцы, пытались, но не получилось», – сказал Газизов.

Газизов – о продаже Кокорина: «Есть предложение. Ничего не исключаю»

Газизов: «После матча с ЦСКА сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами»

Газизов – о трансферах «Спартака»: «Пока я здесь, переплат не будет. Нас должны уважать»