Кокорин дебютировал за «Спартак», выйдя на замену

Лучше бы не выходил.
Форвард «Спартака» Александр Кокорин вышел на поле впервые в новом сезоне.
На 56-й минуте матча с ЦСКА нападающий заменил Зелимхана Бакаева.
В игре идет 58-я минута, счет 2:1 в пользу ЦСКА.
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин вышел на поле впервые в новом сезоне.
На 56-й минуте матча с ЦСКА нападающий заменил Зелимхана Бакаева.
В игре идет 58-я минута, счет 2:1 в пользу ЦСКА.
И пока ничем себя не проявил.
Что то я даже не слышала до 85 минуты от комментаторов фамилию Кокорин....пока очень слабо...
забирайте иобратно это сокровище!
Не понятно на какую позицию он вышел.
А я бы забрал! Уверен, что у нас он бы заиграл.
был бы нужен,играл бы в Зените...а так пусть у вас играет...ни кто не расстроился, уверяю..
ладно мария !все нормально!не обижайтесь!
я не обидчевая....
ну и хорошо!а мож еще проявит!хотя...
хорошо!