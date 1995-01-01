Кокорин дебютировал за «Спартак», выйдя на замену

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +530

      vlad1969 13 минут назад

      Лучше бы не выходил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +215

      loko1982 50 минут назад

      Знал бы прикуп - остался бы в Сочи))

      1
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      Рейтинг: +1532

      ААМ 1 час назад

      Пока он нулевой клиент, а дальше посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +4693

      порт > ААМ 25 минут назад

      Он же обещал не играть за кб, вот и не играет.

      0
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      Рейтинг: +1314

      CSKA57 1 час назад

      Пока не в форме!

      1
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      Рейтинг: +24613

      oyabun 1 час назад

      Дебют не удался. ((

      1
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      Рейтинг: +3531

      житель СПб 1 час назад

      И пока ничем себя не проявил.

      2
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      Рейтинг: +1816

      _Marqella_ 1 час назад

      Что то я даже не слышала до 85 минуты от комментаторов фамилию Кокорин....пока очень слабо...

      3
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      Рейтинг: +2379

      vsespartak01 > _Marqella_ 1 час назад

      забирайте иобратно это сокровище!

      0
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      Рейтинг: +5067

      Владислав Vlad > _Marqella_ 1 час назад

      Не понятно на какую позицию он вышел.

      1
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      Рейтинг: +3531

      житель СПб > vsespartak01 1 час назад

      А я бы забрал! Уверен, что у нас он бы заиграл.

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      Рейтинг: +1816

      _Marqella_ > vsespartak01 1 час назад

      был бы нужен,играл бы в Зените...а так пусть у вас играет...ни кто не расстроился, уверяю..

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      Рейтинг: +2379

      vsespartak01 > _Marqella_ 1 час назад

      ладно мария !все нормально!не обижайтесь!

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      Рейтинг: +1816

      _Marqella_ > vsespartak01 1 час назад

      я не обидчевая....

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      Рейтинг: +2379

      vsespartak01 > житель СПб 1 час назад

      ну и хорошо!а мож еще проявит!хотя...

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      Рейтинг: +2379

      vsespartak01 > _Marqella_ 1 час назад

      хорошо!

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