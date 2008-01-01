Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    «Вест Бромвич» – «Лестер»: Варди забил во всех своих матчах АПЛ на «Хоуторнс»

    В 16:00 по Москве начнется матч первого тура АПЛ между «Вест Бромвичем» и «Лестером». Нападающий гостей Джейми Варди забил во всех своих четырех встречах чемпионата Англии на «Хоуторнс».

    Более длинная серия выездных голов в ворота одной команды у Рууда ван Нистелроя – он забил «Ньюкаслу» на «Сент-Джеймс Парк» в пяти встречах подряд.

    • Варди брал с «Лестером» АПЛ.
    • «Вест Бромвич» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе.
    • Команду тренирует Славен Билич, который ранее работал в сборной Хорватии и «Локомотиве».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79057
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru