«Вест Бромвич» – «Лестер»: Варди забил во всех своих матчах АПЛ на «Хоуторнс»

В 16:00 по Москве начнется матч первого тура АПЛ между «Вест Бромвичем» и «Лестером». Нападающий гостей Джейми Варди забил во всех своих четырех встречах чемпионата Англии на «Хоуторнс».

Более длинная серия выездных голов в ворота одной команды у Рууда ван Нистелроя – он забил «Ньюкаслу» на «Сент-Джеймс Парк» в пяти встречах подряд.