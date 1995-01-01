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    Джано: «При переходе в «Ротор» у меня было условие – если не буду готов на 100 процентов, то разрываю контракт»

    Полузащитник Джано прокомментировал свой уход из «Ротора».

    «Когда я приехал из Кипра в Грузию, у меня уже были проблемы с коленом. Начался карантин, связанный с пандемией, и у меня не оказалось возможности, чтобы заняться своей реабилитацией. Я застрял в Тбилиси и не мог полноценно тренироваться. Поступило несколько предложений от грузинских и кипрских клубов, но без конкретики. В это же время мне позвонил агент и рассказал про вариант с «Ротором». Я сразу сообщил о своей проблеме и сказал, что попробую.

    Я очень хочу играть в футбол! Сборная Грузии осенью должна была начать свое выступление в Лиге наций и я верил, что смогу набрать форму к сентябрю и быть полезным на поле и «Ротору» и национальной команде...

    У меня было одно условие, что если я буду готов на все 100%, то я пробую, если нет, то от клуба мне ничего не нужно и я разрываю контракт. Дело не в деньгах. Мне знакома РПЛ. Здесь происходило мое становление как футболиста и я очень хотел вернуться. В августе у команды был довольно плотный график и я, посоветовавшись с тренерским штабом и руководством, отправился в Москву, чтобы заниматься индивидуально с личным тренером, с которым я работал, когда еще играл за «Спартак», потому что в Волгограде таких условий мне бы никто не создал.

    Мне пошли навстречу. Мы условились, что к концу августа, если все будет хорошо, то я приеду и начну тренироваться в общей группе.Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что все не так хорошо, как хотелось бы... Колено до сих пор меня беспокоит и возможно мне предстоит операция.

    Я принял решение расторгнуть контракт. Я благодарен руководству и тренерскому штабу за шанс, который мне предоставили, но к сожалению, я не смог помочь команде. Скажу, что такую мощную поддержку, как у «Ротора» я видел только у четырех-пяти клубов в стране. Это невероятно! Очень хотелось поиграть при таких трибунах, но не сложилось... Еще раз спасибо всем. Надеюсь, что еще увидимся!» – сказал Джано.

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    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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