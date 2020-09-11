Клубы РПЛ потратили на молодежный футбол в 2019 году 38 миллионов

Названы траты клубов РПЛ на молодежный футбол. Инфографика представлена ниже.

В прошлом году расходы всех клубов составили 38,04 миллиона евро. Больше всех на молодежный футбол потратились «Краснодар» – 11,4 милллиона евро и «Зенит» – 8 миллионов.

Траты ЦСКА составили 3,2 миллиона, «Спартака» – 3 миллиона. В пятерке оказался и «Локомотив», потративший на молодежный футбол 2,7 миллиона.

11 клубов из 16 тратят на академии менее 5% бюджета.