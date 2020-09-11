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    Клубы РПЛ потратили на молодежный футбол в 2019 году 38 миллионов

    Названы траты клубов РПЛ на молодежный футбол. Инфографика представлена ниже.

    В прошлом году расходы всех клубов составили 38,04 миллиона евро. Больше всех на молодежный футбол потратились «Краснодар» – 11,4 милллиона евро и «Зенит» – 8 миллионов.

    Траты ЦСКА составили 3,2 миллиона, «Спартака» – 3 миллиона. В пятерке оказался и «Локомотив», потративший на молодежный футбол 2,7 миллиона.

    11 клубов из 16 тратят на академии менее 5% бюджета.

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    Источник: Фейсбук Алексея Киричека

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    11.09.2020 22:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9712

      Skull_Boy 14 минут назад

      Ха, кони и мясо потратили по 3 млн и толку в разы больше, а мешки точно на молодняк потратили или очередной раз мимо кассы в карман, опыт отмывания 100 млрд уже известен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +986

      ФК Пупсик 1 час назад

      Федун жадничает, некрасиво!

      1
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      Рейтинг: +1644

      FENIX-SL 1 час назад

      всего лишь?
      ну потом псевдо-патриоты говорят про иностранцев

      0
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