Клубы РПЛ потратили на молодежный футбол в 2019 году 38 миллионов

Ха, кони и мясо потратили по 3 млн и толку в разы больше, а мешки точно на молодняк потратили или очередной раз мимо кассы в карман, опыт отмывания 100 млрд уже известен
Названы траты клубов РПЛ на молодежный футбол. Инфографика представлена ниже.
В прошлом году расходы всех клубов составили 38,04 миллиона евро. Больше всех на молодежный футбол потратились «Краснодар» – 11,4 милллиона евро и «Зенит» – 8 миллионов.
Траты ЦСКА составили 3,2 миллиона, «Спартака» – 3 миллиона. В пятерке оказался и «Локомотив», потративший на молодежный футбол 2,7 миллиона.
11 клубов из 16 тратят на академии менее 5% бюджета.