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    Газизов: «Спартак» не ведет переговоры по Кутепову»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал интерес «Антальяспора» к защитнику Илье Кутепову.

    «Мы не ведем переговоры по Кутепову», – сообщил Газизов.

    Сегодня стало известно, что «Спартак» официально запрашивает за Кутепова 5 миллионов евро, но может согласиться и на 2-2,5 миллиона из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне центрбек провел за «Спартак» всего 13 матчей.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10567

      derrik2000 14 минут назад

      Это очень плохо, что не ведёте переговоры о сбагривании этого ЗМС.
      Хоть за сколько отдайте!
      Плюсы: "сачков" в запасе станет меньше и платёжную ведомость разгрузите.
      В Локомотив его!
      Это будет БОМБА.
      Замедленного действия. ))

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