Газизов: «Спартак» не ведет переговоры по Кутепову»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал интерес «Антальяспора» к защитнику Илье Кутепову.

«Мы не ведем переговоры по Кутепову», – сообщил Газизов.

Сегодня стало известно, что «Спартак» официально запрашивает за Кутепова 5 миллионов евро, но может согласиться и на 2-2,5 миллиона из-за проблем с финансовым фэйр-плей.