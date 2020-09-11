Газизов: «Спартак» не ведет переговоры по Кутепову»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал интерес «Антальяспора» к защитнику Илье Кутепову.
«Мы не ведем переговоры по Кутепову», – сообщил Газизов.
Сегодня стало известно, что «Спартак» официально запрашивает за Кутепова 5 миллионов евро, но может согласиться и на 2-2,5 миллиона из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
- В прошлом сезоне центрбек провел за «Спартак» всего 13 матчей.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.
Источник: ТАСС