Агенты Лаутаро Мартинеса отправились на переговоры с «Барселоной»

Трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» по-прежнему возможен. Агенты аргентинца вылетели в Каталонию, чтобы провести переговоры.
Принципиальную позицию занимает «Интер»: он не отпускает игрока дешевле, чем за 111 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в качестве отступных в контракте Мартинеса.
- В «Интере» заверили, что Мартинес не уйдет.
- За два сезона в «Интере» Лаутаро забил 30 голов и сделал восемь ассистов в 84 матчах.
- Ранее сообщалось, что помимо «Барсы» на аргентинца претендует «Манчестер Сити».
Источник: TyC Sports