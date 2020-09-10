Агенты Лаутаро Мартинеса отправились на переговоры с «Барселоной»

Трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» по-прежнему возможен. Агенты аргентинца вылетели в Каталонию, чтобы провести переговоры.

Принципиальную позицию занимает «Интер»: он не отпускает игрока дешевле, чем за 111 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в качестве отступных в контракте Мартинеса.