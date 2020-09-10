«Интер» не собирается продавать Лаутаро

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти дал комментарии по поводу будущего форварда Лаутаро Мартинеса.

«Он не уйдет из «Интера». Им интересуется не только «Барселона», но Лаутаро знает, что уже играет за великий клуб. Он всем здесь доволен – я это вижу.

Думаю, Мартинес идет правильным путем. Он наше настоящее и будущее. Клуб уважает его», – сказал Дзанетти.