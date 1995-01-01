The Sun: «Манчестер Сити» готов заплатить 81 миллион за Лаутаро

отличный клуб!
«Манчестер Сити» хочет купить нового форварда, который станет долгосрочной заменой для Серхио Агуэро.
По информации The Sun, изначально клуб рассчитывал заполучить Гарри Кейна из «Тоттенхэма», однако его трансфер сейчас невозможен.
В связи с этим «Сити» переключил внимание на нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. За него готовы заплатить 81 миллион фунтов.
- Аргентинцем также интересуется «Барселона».
- За два сезона в «Интере» Лаутаро забил 30 голов и сделал восемь ассистов в 84 матчах.