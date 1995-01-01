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    The Sun: «Манчестер Сити» готов заплатить 81 миллион за Лаутаро

    «Манчестер Сити» хочет купить нового форварда, который станет долгосрочной заменой для Серхио Агуэро.

    По информации The Sun, изначально клуб рассчитывал заполучить Гарри Кейна из «Тоттенхэма», однако его трансфер сейчас невозможен.

    В связи с этим «Сити» переключил внимание на нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. За него готовы заплатить 81 миллион фунтов.

    • Аргентинцем также интересуется «Барселона».
    • За два сезона в «Интере» Лаутаро забил 30 голов и сделал восемь ассистов в 84 матчах.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1578

      FENIX-SL 2 часа назад

      отличный клуб!

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