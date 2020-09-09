Metaratings: сын Капелло летом лоббировал трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Нападающий Александр Кокорин летом вместо «Спартака» мог оказаться в «Фиорентине». Трансфер пытался организовать сын бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло Пьерфилиппо.
При подготовке перехода речь шла о контракте на два или три года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон, информирует Metaratings. Сделка не удалась из-за посредницы Элизабет Бартоше.
- Отношения к потенциальному трансферу Кокорина в «Рому» Капелло-младший не имеет.
- Кокорин в период работы Капелло-старшего в России был одним из его любимых игроков, сообщал Нобель Арустамян.
- Кокорин не провел за «Спартак» ни матча.
Источник: Metaratings