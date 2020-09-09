Metaratings: сын Капелло летом лоббировал трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Нападающий Александр Кокорин летом вместо «Спартака» мог оказаться в «Фиорентине». Трансфер пытался организовать сын бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло Пьерфилиппо.

При подготовке перехода речь шла о контракте на два или три года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон, информирует Metaratings. Сделка не удалась из-за посредницы Элизабет Бартоше.