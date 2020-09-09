Ziare: Луческу живет на базе «Динамо», так как опасается за свою жизнь

Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу решил жить на клубной базе. По его мнению, перемещение по городу и проживание в доме/квартире несет угрозу для его жизни и здоровья.

Причина беспокойства – отношения с фанатами «Динамо». Они были против, что экс-тренер «Шахтера» возглавил команду.