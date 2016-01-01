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    Ziare: Луческу живет на базе «Динамо», так как опасается за свою жизнь

    Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу решил жить на клубной базе. По его мнению, перемещение по городу и проживание в доме/квартире несет угрозу для его жизни и здоровья.

    Причина беспокойства – отношения с фанатами «Динамо». Они были против, что экс-тренер «Шахтера» возглавил команду.

    • Луческу пришел в «Динамо» в июле.
    • «Шахтер» под руководством Луческу восемь раз брал чемпионство.
    • «Динамо» при Луческу уже взяло Суперкубок страны.

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    Источник: Ziare

    Румынский новостной ресурс, базируется в столице Бухаресте. Аудитория в твиттере - более 13,3 тысячи подписчиков.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +932

      ФК Пупсик 13 минут назад

      Вот тебе цивилизованная демократическая страна!

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      Рейтинг: +895

      VVadic 1 час назад

      Свобода на украине - она такая)

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