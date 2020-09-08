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    Mundo Deportivo: Куман разрешит Месси не опускаться в глубину поля и ждать мяч в атаке

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман будет играть по схеме 4-2-3-1. Нападающий Лионель Месси будет располагаться на позиции ложного правого вингера, пишет Mundo Deportivo.

    Куман разрешит Месси ждать мяч в атаке и не опускаться в глубину поля. В оборонительных действиях аргентинец будет участвовать по минимуму.

    • Месси провел первую тренировку под руководством Кумана.
    • Месси хотел покинуть «Барсу», но руководство его не отпустило.
    • Ближайший матч «Барселона» проведет 27 сентября против «Вильярреала».

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    Источник: Mundo Deportivo

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