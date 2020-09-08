Mundo Deportivo: Куман разрешит Месси не опускаться в глубину поля и ждать мяч в атаке

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман будет играть по схеме 4-2-3-1. Нападающий Лионель Месси будет располагаться на позиции ложного правого вингера, пишет Mundo Deportivo.
Куман разрешит Месси ждать мяч в атаке и не опускаться в глубину поля. В оборонительных действиях аргентинец будет участвовать по минимуму.
- Месси провел первую тренировку под руководством Кумана.
- Месси хотел покинуть «Барсу», но руководство его не отпустило.
- Ближайший матч «Барселона» проведет 27 сентября против «Вильярреала».
Источник: Mundo Deportivo