Mundo Deportivo: Куман разрешит Месси не опускаться в глубину поля и ждать мяч в атаке

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман будет играть по схеме 4-2-3-1. Нападающий Лионель Месси будет располагаться на позиции ложного правого вингера, пишет Mundo Deportivo.

Куман разрешит Месси ждать мяч в атаке и не опускаться в глубину поля. В оборонительных действиях аргентинец будет участвовать по минимуму.