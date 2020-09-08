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  • Bobsoccer: Кузяев вернулся в Санкт-Петербург, у него есть предложение от «Зенита»

Bobsoccer: Кузяев вернулся в Санкт-Петербург, у него есть предложение от «Зенита»

8 сентября 2020, 09:01
11

После матчей сборной России полузащитник Далер Кузяев вернулся в Санкт-Петербург. Сейчас он без клуба, но у него есть предложение от «Зенита», информирует Bobsoccer.

В Европе, где футболиста представляет бывший менеджер «Монако» Вадим Васильев, Кузяевым интересуются «Страсбур» и «Алавес».

  • Кузяев попал в топ-10 самых дорогих свободных агентов.
  • Контракт 27-летнего Кузяева с «Зенитом» истек 1 августа.
  • Кузяев поучаствовал в двух последних играх сборной России.

Кузяев без клуба уже месяц. Но Черчесов им доволен, ставит в основу сборной, а тот отдает голевую

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (11)
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Skull_Boy
1599548028
Как дешевая проститутка ей Богу
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paracetamol
1599555561
Кузя хороший игрок, свой воспитанник, жаль лишаться!
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FaTeK1945ru
1599563034
...Далер иди в иностранный клуб,там окрепнешь и физически и морально.
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derrik2000
1599576847
Так это предложение от Зенита ко-о-о-огда-а-а-а ещё было. просто оно, это предложение, осталось.
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polt
1599580779
Кузяев: "А я парикмахер, ни кому не нужен на хер..."
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mamba9090909
1599585003
Предложение от клуба давнишнее, ещё до окончания контракта. Но ему кто то внушил, что он супер, и он решил, что когда он станет свободным агентом, то топ клубы Европы встанут в очередь, на заключение контракта. Только вот никого не видать, почему то.))
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Taps
1599585235
Кому он нахрен в европах нужен ...
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zigbert
1599590759
Скорей всего так и останется в Зените.
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portero
1599651816
агенты они жадные и лгуны, а футболисты зря иногда их слушают...
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