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    Bobsoccer: Кузяев вернулся в Санкт-Петербург, у него есть предложение от «Зенита»

    После матчей сборной России полузащитник Далер Кузяев вернулся в Санкт-Петербург. Сейчас он без клуба, но у него есть предложение от «Зенита», информирует Bobsoccer.

    В Европе, где футболиста представляет бывший менеджер «Монако» Вадим Васильев, Кузяевым интересуются «Страсбур» и «Алавес».

    • Кузяев попал в топ-10 самых дорогих свободных агентов.
    • Контракт 27-летнего Кузяева с «Зенитом» истек 1 августа.
    • Кузяев поучаствовал в двух последних играх сборной России.

    Кузяев без клуба уже месяц. Но Черчесов им доволен, ставит в основу сборной, а тот отдает голевую

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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