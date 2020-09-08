Bobsoccer: Кузяев вернулся в Санкт-Петербург, у него есть предложение от «Зенита»

После матчей сборной России полузащитник Далер Кузяев вернулся в Санкт-Петербург. Сейчас он без клуба, но у него есть предложение от «Зенита», информирует Bobsoccer.
В Европе, где футболиста представляет бывший менеджер «Монако» Вадим Васильев, Кузяевым интересуются «Страсбур» и «Алавес».
- Кузяев попал в топ-10 самых дорогих свободных агентов.
- Контракт 27-летнего Кузяева с «Зенитом» истек 1 августа.
- Кузяев поучаствовал в двух последних играх сборной России.
Кузяев без клуба уже месяц. Но Черчесов им доволен, ставит в основу сборной, а тот отдает голевую
Источник: Bobsoccer