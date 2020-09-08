Помимо «Алавеса» на Кузяева претендует «Страсбур»

На полузащитника сборной России Далера Кузяева претендует не только «Алавес». По информации Василия Уткина, игрок может оказаться в «Страсбуре».

«Далер Кузяев, ищущий клуб в Европе – это не история о футболисте, размышляющем об истинных ценностях и вращающем свою карьеру.

Мы сами это придумали, действующие лица не сказали на эту тему ни единого внятного слова.

Вы наблюдаете гастроль Вадима Васильева. Человека, знаменитого в связи с «Монако». С тех пор без особой работы. Что было бы невозможно, будь заработки «Монако» в связи с продажей Килианом Мбаппе и иных единовременно именно его персональной заслугой.

Так или иначе, Вадим Васильев продает Далера Кузяева. Вот и все, собственно. Пока претендуют «Алавес» и «Страсбур», – написал Уткин.

Кузяев попал в топ-10 самых дорогих свободных агентов.

Контракт 27-летнего Кузяева с «Зенитом» истек 1 августа.

Кузяев поучаствовал в двух последних играх сборной России.

Кузяев без клуба уже месяц. Но Черчесов им доволен, ставит в основу сборной, а тот отдает голевую