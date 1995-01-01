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    Помимо «Алавеса» на Кузяева претендует «Страсбур»

    На полузащитника сборной России Далера Кузяева претендует не только «Алавес». По информации Василия Уткина, игрок может оказаться в «Страсбуре».

    «Далер Кузяев, ищущий клуб в Европе – это не история о футболисте, размышляющем об истинных ценностях и вращающем свою карьеру.

    Мы сами это придумали, действующие лица не сказали на эту тему ни единого внятного слова.

    Вы наблюдаете гастроль Вадима Васильева. Человека, знаменитого в связи с «Монако». С тех пор без особой работы. Что было бы невозможно, будь заработки «Монако» в связи с продажей Килианом Мбаппе и иных единовременно именно его персональной заслугой.

    Так или иначе, Вадим Васильев продает Далера Кузяева. Вот и все, собственно. Пока претендуют «Алавес» и «Страсбур», – написал Уткин.

    • Кузяев попал в топ-10 самых дорогих свободных агентов.
    • Контракт 27-летнего Кузяева с «Зенитом» истек 1 августа.
    • Кузяев поучаствовал в двух последних играх сборной России.

    Кузяев без клуба уже месяц. Но Черчесов им доволен, ставит в основу сборной, а тот отдает голевую

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 08:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1723

      Mister_Tomsk 6 минут назад

      Как итог, дальше у бомжей сосать бабло, или химки или сочи ) вот его потолок)

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      Рейтинг: +1723

      Mister_Tomsk 7 минут назад

      еще чайка из мухосранска, и фк орлушка их ясли сада))) кому он нах сдался, набивает себе цену, что бы с бомжа по больше поиметь)

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      Рейтинг: +6820

      JTherry 14 минут назад

      и Алавес и Страсбур - команды борющиеся за выживание в своих лигах... странный выбор Далера (или агента)... наших игроков в Барсу или Реал не зовут(

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      Рейтинг: +11354

      Garrincha58 1 час назад

      тупой игрок

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      Рейтинг: +8

      miroslaw.ewdonin 1 час назад


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      Рейтинг: +2138

      Genz 3 часа назад

      Кузяев за матч совершает большое количество ошибок
      И создаёт несколько острых моментов, которые приводят к голевым действиям. Очень рискованно его подписывать

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      Рейтинг: +12686

      vladimir-7 3 часа назад

      А Кузяев окажется в Арсенале......., но тульском.

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