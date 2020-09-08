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Помимо «Алавеса» на Кузяева претендует «Страсбур»

8 сентября 2020, 08:12
7

На полузащитника сборной России Далера Кузяева претендует не только «Алавес». По информации Василия Уткина, игрок может оказаться в «Страсбуре».

«Далер Кузяев, ищущий клуб в Европе – это не история о футболисте, размышляющем об истинных ценностях и вращающем свою карьеру.

Мы сами это придумали, действующие лица не сказали на эту тему ни единого внятного слова.

Вы наблюдаете гастроль Вадима Васильева. Человека, знаменитого в связи с «Монако». С тех пор без особой работы. Что было бы невозможно, будь заработки «Монако» в связи с продажей Килианом Мбаппе и иных единовременно именно его персональной заслугой.

Так или иначе, Вадим Васильев продает Далера Кузяева. Вот и все, собственно. Пока претендуют «Алавес» и «Страсбур», – написал Уткин.

  • Кузяев попал в топ-10 самых дорогих свободных агентов.
  • Контракт 27-летнего Кузяева с «Зенитом» истек 1 августа.
  • Кузяев поучаствовал в двух последних играх сборной России.

Кузяев без клуба уже месяц. Но Черчесов им доволен, ставит в основу сборной, а тот отдает голевую

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Страсбур Алавес Кузяев Далер
Комментарии (7)
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vladimir-7
1599542214
А Кузяев окажется в Арсенале......., но тульском.
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miroslaw.ewdonin
1599547001
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Garrincha58
1599547537
тупой игрок
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JTherry
1599553077
и Алавес и Страсбур - команды борющиеся за выживание в своих лигах... странный выбор Далера (или агента)... наших игроков в Барсу или Реал не зовут(
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Mister_Tomsk
1599553513
еще чайка из мухосранска, и фк орлушка их ясли сада))) кому он нах сдался, набивает себе цену, что бы с бомжа по больше поиметь)
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Mister_Tomsk
1599553590
Как итог, дальше у бомжей сосать бабло, или химки или сочи ) вот его потолок)
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portero
1599559690
после травмы много сумбура и бестолковости в его исполнении, плюс физика совсем не очень.... похоже просто у папы жадность проснулась, ну не будут ему платить больших денег, не играет он а них....
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