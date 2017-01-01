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    Агент Маньяков: «Глушакову делали предложения два клуба. Один – поближе к Москве, другой – далеко»

    Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о вариантах продолжения карьеры полузащитника Дениса Глушакова.

    «Раскрывать клубы с моей стороны было неэтично – этой информацией со мной поделились. Но я отвечаю за свои слова о том, что два клуба делали ему предложения. Один – поближе к Москве, другой – далеко.

    Пока Денис выбирает варианты, но без команды он не останется. Он опытный переговорщик, самостоятельно подписывал контракты с большими клубами и знает, как в данной ситуации себя вести. Наверняка у него в голове есть план, как действовать.

    Вероятно, те суммы, которые ему предлагались, просто не устроили футболиста. До конца трансферного окна остается еще месяц, много может меняться в разные стороны – кто-то травмируется, кто-то получит дисквалификацию. Команды могут нуждаться в усилении, а Денис – боевая единица», – сказал Маньяков.

    • Глушаков – свободный агент.
    • Последним его клубом был «Ахмат».
    • До этого хавбек шесть лет выступал за «Спартак».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8121

      alarm 2 минуты назад

      коломна и чихура. стыдно за спартак.

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      Рейтинг: +5598

      Hektor 84 8 минут назад

      Химки и Урал. Америку ты нам не открыл. Фамилия угарная.

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      Рейтинг: +1644

      ALEX ML 49 минут назад

      Агент всех Маньяков

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