Агент Маньяков: «Глушакову делали предложения два клуба. Один – поближе к Москве, другой – далеко»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о вариантах продолжения карьеры полузащитника Дениса Глушакова.

«Раскрывать клубы с моей стороны было неэтично – этой информацией со мной поделились. Но я отвечаю за свои слова о том, что два клуба делали ему предложения. Один – поближе к Москве, другой – далеко.

Пока Денис выбирает варианты, но без команды он не останется. Он опытный переговорщик, самостоятельно подписывал контракты с большими клубами и знает, как в данной ситуации себя вести. Наверняка у него в голове есть план, как действовать.

Вероятно, те суммы, которые ему предлагались, просто не устроили футболиста. До конца трансферного окна остается еще месяц, много может меняться в разные стороны – кто-то травмируется, кто-то получит дисквалификацию. Команды могут нуждаться в усилении, а Денис – боевая единица», – сказал Маньяков.