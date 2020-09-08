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  • Агент Маньяков: «Глушакову делали предложения два клуба. Один – поближе к Москве, другой – далеко»

Агент Маньяков: «Глушакову делали предложения два клуба. Один – поближе к Москве, другой – далеко»

8 сентября 2020, 00:19
17

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о вариантах продолжения карьеры полузащитника Дениса Глушакова.

«Раскрывать клубы с моей стороны было неэтично – этой информацией со мной поделились. Но я отвечаю за свои слова о том, что два клуба делали ему предложения. Один – поближе к Москве, другой – далеко.

Пока Денис выбирает варианты, но без команды он не останется. Он опытный переговорщик, самостоятельно подписывал контракты с большими клубами и знает, как в данной ситуации себя вести. Наверняка у него в голове есть план, как действовать.

Вероятно, те суммы, которые ему предлагались, просто не устроили футболиста. До конца трансферного окна остается еще месяц, много может меняться в разные стороны – кто-то травмируется, кто-то получит дисквалификацию. Команды могут нуждаться в усилении, а Денис – боевая единица», – сказал Маньяков.

  • Глушаков – свободный агент.
  • Последним его клубом был «Ахмат».
  • До этого хавбек шесть лет выступал за «Спартак».

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис
Комментарии (17)
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ALEX ML
1599515201
Агент всех Маньяков
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Hektor 84
1599517643
Химки и Урал. Америку ты нам не открыл. Фамилия угарная.
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алдан2014
1599520697
Химки и Хабаровск?
Ответить
Ubuntu
1599520729
Химки и Ротор?
Ответить
Урия Гип 2
1599529718
Тегусигальпа?
Ответить
evgevg13
1599535172
один поближе к москве-Хабаровск, другой подальше- Владивосток...
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Skull_Boy
1599540890
Все хотят играть в Москве, получать дохера бабла, играть в еврокубках и при этом ничего не делать, один просмотр в Алавесе пройти не мог, второй хрустальный в хотелки играет, а третий вовсе черт, а на практике и в Анжи страшно брать, поскольку толку от них нет
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vladimir-7
1599542960
Один клуб — далеко — Оренбург, а другой клуб — близко — НХ.
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maior-60
1599543035
Хочет остаться в Москве? Торпедо, Велес, Чертаново, Олимпия-Долгопрудный. Или к Павлюченко в Родину.
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Чехов на Садовой
1599543539
В Чайку для ротации , если конечно уговорит хозяин клуба. И от дома совсем рядышком. А там и банька и самогон ядрёный !
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