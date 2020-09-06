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  • Федун: «Черчесов сделал странные замены в матче с Венгрией, они сломали игру»

Федун: «Черчесов сделал странные замены в матче с Венгрией, они сломали игру»

6 сентября 2020, 22:45
41

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча второго тура лиги В Лиги наций против венгров (3:2). Россияне вели по ходу встречи в три мяча.

«Игра была очень хорошая, качественная. Но после счeта 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили», – сказал Федун ТАСС.

  • Россия выиграла десять из последних 11 матчей.
  • Команда лидирует в группе.
  • В следующий раз россияне соберутся в октябре.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Венгрия Россия Спартак Федун Леонид
Комментарии (41)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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lek!
1599421787
Федуна в тренеры в сборную , и мир наш .
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Вомбат
1599422649
А я-то думал, что игру сломали ляпы Семенова, а вышедшие на замену Караваев и Газинский как раз сыграли отлично. И только великий краснобелый эксперт открыл мне глаза -- если бы на поле не вышли эти двое, Семенов сыграл бы безошибочно.
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SorenSirk
1599424596
Федун, к сожалению, так и не научился отличать футбольные заслуги от тех, что купили. Хорошо, что хотя бы некоторые спартаковцы умеют хорошо играть за сборную забывая про клуб.
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Маккаби
1599427558
Интереснее было бы узнать мнение Заремы. Или это оно и есть?
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Валерий2705
1599427900
Ну и чего тут говорить. Нытик столько времени в футболе, а несёт такую ахинею.
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Zenit_Zenit
1599456314
Буду дружелюбным! Федун конечно же великий и гениальный футбольный спец... Черчесов все правильно с заменами сделал....Каравай - отличный игрок уже для старта, а Семенов - дутое фуфло... Но главное не замены, а счет на табло.. Если бы венгры могли, то свели бы в ничью.. но нешмогли... За то смог пукнуть в лужу «отскочивший» керосинщик...
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RJM555
1599457652
КУЗЯЕВ С МИРАНЧУКОМ НЕПЛОХАЯ СВЯЗКА
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NewLife
1599467468
Федун имеет право на свое мнение, как любой из нас, но я с ним не согласен.
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sampos
1599472401
Федун верно заметил, были две странные замены. Жирков был отличный игрок, но он здорово сдал уже. Я лично с опаской ждал, что он упадёт без сил к 80-й минуте. А Дзюба тоже отличный игрок, нет к нему претензий, но.... куда деть возраст, по себе знаю. Его хоть не забыли с поля поднять, а то трансляцию закончили, а подняли его с поля или нет, так и не показали???
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portero
1599477211
Наверное игроки вышедшие на замены не смогли идеи тренера воплотить на поле, хотя может они и выподняли установку тренера... Федун прав, после замены Миранчука совсем команда рассыпалась. Все замены только в минус...
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