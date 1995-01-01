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    Федун: «Черчесов сделал странные замены в матче с Венгрией, они сломали игру»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча второго тура лиги В Лиги наций против венгров (3:2). Россияне вели по ходу встречи в три мяча.

    «Игра была очень хорошая, качественная. Но после счeта 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили», – сказал Федун ТАСС.

    • Россия выиграла десять из последних 11 матчей.
    • Команда лидирует в группе.
    • В следующий раз россияне соберутся в октябре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +47

      SorenSirk 12 минут назад

      Федун, к сожалению, так и не научился отличать футбольные заслуги от тех, что купили. Хорошо, что хотя бы некоторые спартаковцы умеют хорошо играть за сборную забывая про клуб.

      0
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      Рейтинг: +10921

      KLIM777 13 минут назад

      Семенов лошара вообще. Пора молодежь пробовать. Молодежке простительно ошибиться, а вот таким опытным днарям нет.

      0
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      Рейтинг: +6710

      Вомбат 44 минуты назад

      А я-то думал, что игру сломали ляпы Семенова, а вышедшие на замену Караваев и Газинский как раз сыграли отлично. И только великий краснобелый эксперт открыл мне глаза -- если бы на поле не вышли эти двое, Семенов сыграл бы безошибочно.

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      Рейтинг: +1373

      lek! 58 минут назад

      Федуна в тренеры в сборную , и мир наш .

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