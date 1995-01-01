Федун, к сожалению, так и не научился отличать футбольные заслуги от тех, что купили. Хорошо, что хотя бы некоторые спартаковцы умеют хорошо играть за сборную забывая про клуб.
Владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча второго тура лиги В Лиги наций против венгров (3:2). Россияне вели по ходу встречи в три мяча.
«Игра была очень хорошая, качественная. Но после счeта 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили», – сказал Федун ТАСС.
- Россия выиграла десять из последних 11 матчей.
- Команда лидирует в группе.
- В следующий раз россияне соберутся в октябре.