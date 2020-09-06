Федун: «Черчесов сделал странные замены в матче с Венгрией, они сломали игру»

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча второго тура лиги В Лиги наций против венгров (3:2). Россияне вели по ходу встречи в три мяча.

«Игра была очень хорошая, качественная. Но после счeта 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили», – сказал Федун ТАСС.