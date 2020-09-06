«Желаю, чтобы наш клуб процветал». Шатов поздравил «Урал» с 90-летием

«Урал» в сентябре отмечает 90-летие. Команду с юбилеем поздравил полузащитник «Рубина» Олег Шатов.
«Дорогие болельщики «Урала».
Я Олег Шатов; вы меня, наверное, прекрасно знаете. Я хочу поздравить вас с 90-летием клуба. Хочу пожелать вам всего наилучшего. Чтобы наш клуб «Урал» процветал, чтобы добивался целей. Желательно, чтобы попали в еврокубки. Всем здоровья, успехов.
Ваш Олег Шатов», – сказал игрок.
- Шатов – уроженец Нижнего Тагила.
- Он играл за «Урал» с 2007 по 2011 год.
- Шатов трижды брал РПЛ с «Зенитом».
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Источник: твиттер «Урала»