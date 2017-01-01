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    Журналист Романо: «Барселона» убеждена, что подпишет Вейналдума и Депая не более чем за 55 миллионов»

    «Барселона» готовит трансфер двух футболистов. Речь о Джорджиньо Вейналдуме («Ливерпуль») и Мемфисе Депае («Лион»).

    «Барселона» сосредоточена на продаже игроков, но клуб уже связывался с агентами Вейналдума и Депая. Официальные заявки, ожидается, будут поданы в ближайшие несколько дней. В клубе убеждены, что подпишут обоих суммарно не более чем за 50-55 миллионов евро», – написал Фабрицио Романо.

    • Депай играет в Лионе с 2017 года.
    • Рынок оценивает нидерландца в 44 миллиона евро.
    • Сезон Примеры стартует на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

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