Журналист Романо: «Барселона» убеждена, что подпишет Вейналдума и Депая не более чем за 55 миллионов»

«Барселона» готовит трансфер двух футболистов. Речь о Джорджиньо Вейналдуме («Ливерпуль») и Мемфисе Депае («Лион»).

«Барселона» сосредоточена на продаже игроков, но клуб уже связывался с агентами Вейналдума и Депая. Официальные заявки, ожидается, будут поданы в ближайшие несколько дней. В клубе убеждены, что подпишут обоих суммарно не более чем за 50-55 миллионов евро», – написал Фабрицио Романо.