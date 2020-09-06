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  • Журналист Романо: «Барселона» убеждена, что подпишет Вейналдума и Депая не более чем за 55 миллионов»

Журналист Романо: «Барселона» убеждена, что подпишет Вейналдума и Депая не более чем за 55 миллионов»

6 сентября 2020, 08:39
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«Барселона» готовит трансфер двух футболистов. Речь о Джорджиньо Вейналдуме («Ливерпуль») и Мемфисе Депае («Лион»).

«Барселона» сосредоточена на продаже игроков, но клуб уже связывался с агентами Вейналдума и Депая. Официальные заявки, ожидается, будут поданы в ближайшие несколько дней. В клубе убеждены, что подпишут обоих суммарно не более чем за 50-55 миллионов евро», – написал Фабрицио Романо.

  • Депай играет в Лионе с 2017 года.
  • Рынок оценивает нидерландца в 44 миллиона евро.
  • Сезон Примеры стартует на следующей неделе.

Источник: твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Ливерпуль Лион Вейналдум Джорджиньо Депай Мемфис
Комментарии (2)
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Cules2013
1599375070
Цена адекватная, трансферы неплохие. Ладно Джо, но вот Депай нам нафиг нужен? В нападении сейчас достаточно игроков. Или мы опять будем задвигать одних в пользу других? Надеюсь, что нет. Фати, Пуч, *****, Брайтвайт и Тринкао должны получить свои шансы закрепиться в основной обойме. Такие как Коутиньо должны получить второй шанс показать, что они полезны клубу. А то купим Джо и Мемфиса, и увидим, как условный Пуч и Фати присядут на лавочку. Надеюсь, этого не будет.
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