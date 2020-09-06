Журналист Романо: «Барселона» убеждена, что подпишет Вейналдума и Депая не более чем за 55 миллионов»

«Барселона» готовит трансфер двух футболистов. Речь о Джорджиньо Вейналдуме («Ливерпуль») и Мемфисе Депае («Лион»).
«Барселона» сосредоточена на продаже игроков, но клуб уже связывался с агентами Вейналдума и Депая. Официальные заявки, ожидается, будут поданы в ближайшие несколько дней. В клубе убеждены, что подпишут обоих суммарно не более чем за 50-55 миллионов евро», – написал Фабрицио Романо.
- Депай играет в Лионе с 2017 года.
- Рынок оценивает нидерландца в 44 миллиона евро.
- Сезон Примеры стартует на следующей неделе.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.