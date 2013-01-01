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    Месси недоволен, что партнеры не поддержали его в конфликте с клубом

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен и не понимает, почему его партнеры не выступили со словами поддержки в конфликте игрока с клубом, пишет El Transistor со ссылкой на радио Onda Cero. Аргентинец пытался покинуть каталонцев.

    В итоге Месси не договорился с президентом Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остается в клубе. Партнеры игрока заняли в споре нейтральную позицию.

    • Месси на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.
    • Он всю карьеру проводит в Каталонии.
    • Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.

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    Источник: твиттер El Transistor

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10480

      Cules2013 18 минут назад

      опять какие-то слухи уровня радио или паблика из соц сетей
      недавно кто-то из игроков Барсы сказал, что команда не знает никаких подробностей по этой ситуации. Ни Месси, ни руководство клуба не обсуждали с ними это. Месси и Бартомеу, по сути, общались напрямую, и никто особо не знает, как и о чём они там говорили. То, что СМИ сообщали про Суареса, про 8-2, как причина ухода, позже опроверг и Месси, и другие игроки. Опять СМИ желтуху плодят.
      Если игроки изначально были не осведомлены о подробностях конфликта Месси с Бартомеу, и находились как бы вне этой проблемы, то вполне очевидно, что их позиция по этому вопросу уже итак сводится к нейтралитету. Это логично и нормально.
      А что думает по этому поводу Месси, и думает ли вообще - это домыслы журналистов с какой-то страницы в твиттере.
      Даже, если это правда, и? Это что, проблема какая-то?

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      Рейтинг: +1041

      Александр52 24 минуты назад

      А где обещанное Пике, что он уйдёт первым. Видимо Шакира отговорила. А где друг Альба, о котором говорили, что он уйдёт вон в первых рядах. А Бускетс ? Как его убрать, если он ещё до сих пор основа сборной Испании. Похоже, тронули и изгнали только иностранцев, а своих как бы пожалели. Ну и как будем строить новую Барсу ? Опять всё взвалят на Месси ??? Ну если уж перестраивать команду, то только сейчас. Это последний шанс. Если хунта не возьмёт на себя ответственность за перестройку,то Месси точно уйдёт через год. Ну а что сам Месси? На его месте, в этом году надо колотить голы со всей злости не делая подарки друзьям, да их уже не осталось ни одного. Лео всех проверил на вшивость. В частности и Гвардиола оказался полным слабаком, хозяин там не он, а шейхи, и только они принимают решения.

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      Рейтинг: +10480

      Cules2013 > Александр52 7 минут назад

      Начали за здравие, а закончили...
      Сейчас мы, из-за вброса какого-то ноунейма из Твиттера, будет обвинять всех игроков клуба, за то что они не друзья Месси? Я уже молчу о том, что друзьями они ему быть не обязаны, а просто партнёрами по команде с нормальными рабочими отношениями.
      Нейтралитет в споре, в который ты как бы даже и не вовлечён - это очень адекватная позиция. Да и мнение игроков Барсы ничего бы не дало. Бартомеу стоит на своём до победного. Да и мнение кого? Старожилов, которых на следующий день могут выставить на трансфер? Или мнение новичков команды, вроде Брайтвэйта, которые на птичьих правах? или может мнение Пуча или Фати, которые только из дубля поднялись в основную команду? Что за бред.
      Про шейхов и Гвардиолу - вообще чушь. Ни один клуб в мире не заплатит 700 млн за Месси. Надежда была на то, что Месси продавит Бартомеу, и тот либо отпустит его за 100, либо вообще свободным агентом. В таком случае другие бы клубы подсуетились. Но эти клубы все изначально были в пассивном положении. Гвардиола правильно сделал, что отговаривал Месси - он ему, видимо, тоже и сказал, что за клуб ты играешь с детства, а т.к. сейчас нет юридических шансов уйти, то зачем понапрасну воду мутить. Через год всё само разрулится. К тому же Пеп каталонец, к тому же тренер не указ руководству, не Гвардиола управляет Сити, не он управляет УЕФА или Ла Лигой, или Барселоной. К тому же не ясно, хочет ли Пеп Месси в свою команду. Я думаю, он больше хочет взять ЛЧ и выстроить новую команду, без Месси - это то, за что его упрекают, что ЛЧ он брал только с Барсой, где был, вероятно, величайший состав по силе вообще за всю историю футбола.
      Пеп тоже не дурак, понимает и возраст Месси, и его характер и статус. В открытую он не скажет, но может Месси ему и не нужен. Проще будет.

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