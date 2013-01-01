Месси недоволен, что партнеры не поддержали его в конфликте с клубом

опять какие-то слухи уровня радио или паблика из соц сетей
недавно кто-то из игроков Барсы сказал, что команда не знает никаких подробностей по этой ситуации. Ни Месси, ни руководство клуба не обсуждали с ними это. Месси и Бартомеу, по сути, общались напрямую, и никто особо не знает, как и о чём они там говорили. То, что СМИ сообщали про Суареса, про 8-2, как причина ухода, позже опроверг и Месси, и другие игроки. Опять СМИ желтуху плодят.
Если игроки изначально были не осведомлены о подробностях конфликта Месси с Бартомеу, и находились как бы вне этой проблемы, то вполне очевидно, что их позиция по этому вопросу уже итак сводится к нейтралитету. Это логично и нормально.
А что думает по этому поводу Месси, и думает ли вообще - это домыслы журналистов с какой-то страницы в твиттере.
Даже, если это правда, и? Это что, проблема какая-то?
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен и не понимает, почему его партнеры не выступили со словами поддержки в конфликте игрока с клубом, пишет El Transistor со ссылкой на радио Onda Cero. Аргентинец пытался покинуть каталонцев.
В итоге Месси не договорился с президентом Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остается в клубе. Партнеры игрока заняли в споре нейтральную позицию.
- Месси на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.
- Он всю карьеру проводит в Каталонии.
- Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.