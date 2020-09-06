Месси недоволен, что партнеры не поддержали его в конфликте с клубом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен и не понимает, почему его партнеры не выступили со словами поддержки в конфликте игрока с клубом, пишет El Transistor со ссылкой на радио Onda Cero. Аргентинец пытался покинуть каталонцев.

В итоге Месси не договорился с президентом Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остается в клубе. Партнеры игрока заняли в споре нейтральную позицию.