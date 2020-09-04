Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси: «Руководство «Барселоны» – это катастрофа. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с клубом»

Месси: «Руководство «Барселоны» – это катастрофа. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с клубом»

4 сентября 2020, 22:38
17

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил, почему остается в клубе. Он не хочет с ним судиться.

«Я хотел уйти, я был недоволен ситуацией. Мне это ни в коем случае не позволяли. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с «Барселоной».

Руководство клуба во главе с президентом Жозепом Бартомеу – это катастрофа», – сказал Месси.

  • Месси на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.
  • Он всю карьеру проводит в Каталонии.
  • Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.

Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание»

Месси все рассказал: остается из-за суда, семья плакала, руководство – кошмар

Источник: ютуб-канал Goal
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1599249259
Слов нет - одни слюни!
Ответить
selkoka
1599249488
Да, блин, а что он ждал? Юридический срок прошел. свободных действий. Кто его отпустит просто так?
Ответить
PFC CSKA MOSCOW
1599251017
А что, только тренеров и игроков сливать умеет, с руководством не получится?
Ответить
petr69
1599257733
А быстренько сдулся, однако
Ответить
gor77
1599270693
Ух, ты! Пропустил такой сериал! ))) Кто-нибудь может рассказать, что было в предыдущих сериях?)))))))))))
Ответить
Бухбух
1599274927
Толку от Месси в новом сезоне будет мало. Лучше было его продать, как Роналду пару лет назад.
Ответить
Cules2013
1599278985
Сколько знатоков-то собралось, как я погляжу по комментам. Что-то бомбардир совсем уже загибается, как сайт. На спортсе, хоть есть с кем что-то обсудить по сути дела. Есть хоть кто-то, кроме самого Бартомеу, кто не считает текущее правление клуба и самого Жозепа - катастрофой? Согласен с одним комментом, что есть в этом вина акционеров клуба, которые даже в такой ужасный для клуба момент не могут собрать подписи на отставку президента. Аморфность каталонских фанов иногда неприятно удивляет. Если бы где-то в АПЛ или Германии, болельщики могли бы большинством голосов выгнать президента-самодура из клуба, их бы точно долго просить не пришлось)
Ответить
житель СПб
1599287983
Да, можно себе представить, как этот год будет выглядеть...
Ответить
Валерий2705
1599295034
Радуйся Лёнька, в АПЛ с тебя быстренько дерьмецо бы выбили)
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
Вчера, 17:09
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
Вчера, 15:50
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
Вчера, 14:25
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
Вчера, 13:55
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
Вчера, 10:33
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом
22 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
21 августа
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
21 августа
1
Фото«Реал» представил еще одного новичка
20 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+