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    Месси: «Руководство «Барселоны» – это катастрофа. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с клубом»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил, почему остается в клубе. Он не хочет с ним судиться.

    «Я хотел уйти, я был недоволен ситуацией. Мне это ни в коем случае не позволяли. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с «Барселоной».

    Руководство клуба во главе с президентом Жозепом Бартомеу – это катастрофа», – сказал Месси.

    • Месси на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.
    • Он всю карьеру проводит в Каталонии.
    • Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.

    Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание»

    Месси все рассказал: остается из-за суда, семья плакала, руководство – кошмар

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    Источник: ютуб-канал Goal

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    04.09.2020 22:38
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +338

      PFC CSKA MOSCOW 59 минут назад

      А что, только тренеров и игроков сливать умеет, с руководством не получится?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      selkoka 1 час назад

      Да, блин, а что он ждал? Юридический срок прошел. свободных действий. Кто его отпустит просто так?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18131

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Слов нет - одни слюни!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1056

      22 raza chemp > DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Ты ж доктор полечиь

      0
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