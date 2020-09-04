Месси: «Руководство «Барселоны» – это катастрофа. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с клубом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил, почему остается в клубе. Он не хочет с ним судиться.

«Я хотел уйти, я был недоволен ситуацией. Мне это ни в коем случае не позволяли. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с «Барселоной».

Руководство клуба во главе с президентом Жозепом Бартомеу – это катастрофа», – сказал Месси.

Месси на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.

Он всю карьеру проводит в Каталонии.

Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.

Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание»

Месси все рассказал: остается из-за суда, семья плакала, руководство – кошмар