Месси: «Руководство «Барселоны» – это катастрофа. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с клубом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил, почему остается в клубе. Он не хочет с ним судиться.
«Я хотел уйти, я был недоволен ситуацией. Мне это ни в коем случае не позволяли. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с «Барселоной».
Руководство клуба во главе с президентом Жозепом Бартомеу – это катастрофа», – сказал Месси.
- Месси на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.
- Он всю карьеру проводит в Каталонии.
- Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.
Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание»
Месси все рассказал: остается из-за суда, семья плакала, руководство – кошмар
Источник: ютуб-канал Goal