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    ⚡ Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не покинет клуб в текущее трансферное окно. Он не смог договориться о расторжении контракта.

    «У меня было стремление принять новый вызов. Президент Жозеп Бартомеу всегда говорил, что в конце сезона я могу решать, останусь или нет. Однако он нарушил обещание.

    Клуб цепляется за то, что я не сказал о своем уходе до 10 июня. В это время мы боролись за титул Примеры – в разгар этого ужасного коронавируса. Эта инфекция изменила весь сезон.

    Поэтому я продолжу работать в «Барселоне». Единственный способ уйти – это заплатить 700 миллионов евро. Это невозможно», – сказал аргентинец Goal.

    • Месси на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.
    • Он всю карьеру проводит в Каталонии.
    • Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.

    Источник: Goal

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    04.09.2020 19:15
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 5 сентября 2020, 11:19

      ну вот еще одна мыльная опера подошла к концу. прямо комедианты честное слово: что Лео, что клуб. так вы ребята сначала между собой разберитесь, а потом устраивайте разборки на виду у всех. вот интересно, как будет Месси играть после этого? А никак, вообще никак, убили напрочь его мотивацию и все остальное. зачем было это делать непонятно. Хочет уйти, так отпустите, что вы прилипли к нему со своими 700 миллионами? а теперь схавали и через год он уйдет бесплатно. если игрок, пусть это даже Месси, не хочет продолжать играть за команду зачем удерживать его силой, тыча в нос контрактом и пунктом.

      3
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 5 сентября 2020, 10:37

      Еще один сезон отыграет и будет свободным агентом

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 5 сентября 2020, 09:46

      Очень некрасивое поведение Ла Лиги, Испании! Фактически придрались к обстоятельствам из форс мажора - ведь чемпионат сдвинулся и 10 июня еще ничего было не понятно.

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 5 сентября 2020, 09:27

      У каждого своя правда: футболист понимает,что начинает закисать в клубе ,что характерно для любого высококвалифицированного работника,который хочет не только хорошо зарабатывать,но и достигать каких-то новых высот в своей профессии-и президент клуба Бартомеу,который понимает,что с приходом нового тренера новый состав без Месси будет гораздо слабее,что отразится на результатах и соответственно доходах,отчего и не дал уйти футболисту!!

      2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 5 сентября 2020, 00:39

      Очень жаль... В новом клубе может и заиграл бы как раньше,пусть и всего 2-3 года.

      2
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 4 сентября 2020, 23:21

      Да всем было понятно, что никуда он не денется, только ныть умеет, из сборной вон тоже «уходил»

      0
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 4 сентября 2020, 23:14

      никуда Месси не собирался уходить с такого жирного контракта и теплого места в Барсе, где все знакомо, где уже прижился (психология аутиста)... но бурю в стакане поднять надо было))

      3
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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 4 сентября 2020, 23:11

      Стыдно за барселону!

      4
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      Рейтинг: +11242

      alp 4 сентября 2020, 22:00

      че та эта санта барбара вызывает уже только улыбку... кто говорил - нельзя выносить сор из клуба....? вот, прав был человек!!

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      Рейтинг: +644

      кран 4 сентября 2020, 21:34

      Жаль...

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