⚡ Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание»

ну вот еще одна мыльная опера подошла к концу. прямо комедианты честное слово: что Лео, что клуб. так вы ребята сначала между собой разберитесь, а потом устраивайте разборки на виду у всех. вот интересно, как будет Месси играть после этого? А никак, вообще никак, убили напрочь его мотивацию и все остальное. зачем было это делать непонятно. Хочет уйти, так отпустите, что вы прилипли к нему со своими 700 миллионами? а теперь схавали и через год он уйдет бесплатно. если игрок, пусть это даже Месси, не хочет продолжать играть за команду зачем удерживать его силой, тыча в нос контрактом и пунктом.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не покинет клуб в текущее трансферное окно. Он не смог договориться о расторжении контракта.
«У меня было стремление принять новый вызов. Президент Жозеп Бартомеу всегда говорил, что в конце сезона я могу решать, останусь или нет. Однако он нарушил обещание.
Клуб цепляется за то, что я не сказал о своем уходе до 10 июня. В это время мы боролись за титул Примеры – в разгар этого ужасного коронавируса. Эта инфекция изменила весь сезон.
Поэтому я продолжу работать в «Барселоне». Единственный способ уйти – это заплатить 700 миллионов евро. Это невозможно», – сказал аргентинец Goal.
- Месси на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.
- Он всю карьеру проводит в Каталонии.
- Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.