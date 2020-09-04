Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание»

⚡ Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание»

4 сентября 2020, 19:15
18

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не покинет клуб в текущее трансферное окно. Он не смог договориться о расторжении контракта.

«У меня было стремление принять новый вызов. Президент Жозеп Бартомеу всегда говорил, что в конце сезона я могу решать, останусь или нет. Однако он нарушил обещание.

Клуб цепляется за то, что я не сказал о своем уходе до 10 июня. В это время мы боролись за титул Примеры – в разгар этого ужасного коронавируса. Эта инфекция изменила весь сезон.

Поэтому я продолжу работать в «Барселоне». Единственный способ уйти – это заплатить 700 миллионов евро. Это невозможно», – сказал аргентинец Goal.

  • Месси на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.
  • Он всю карьеру проводит в Каталонии.
  • Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.

Источник: Goal
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Бартомеу Жозеп
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алехсбургер.
1599238265
скандал в преддверии заката команды небожителей.. Пока,ребята.(((
Ответить
IVANRUS777
1599239306
Это конечно неправильно. Месси заслужил право под конец карьеры выбирать себе путь. Он принадлежит не только Барсе, он принадлежит ещё и самому его величеству Футболу, как один из величайших его представителей. Перемены бы встряхнули его и мир мог бы увидеть блестящий спектакль в исполнении великого мастера, а теперь будем довольствоваться поникшей и немотивированнрй стареющей легендой отбывающий номер из за трусливого президента. Насильно мил не будешь, как говорится.
Ответить
Вальдемар IV
1599239538
надо было отпустить, вряд ли он что выиграет еще в барсе, лч так точно нет, хотя если бы это наш болван-паспортист так сказал, то считай, что он покатился, либо кого стулом ушатает, либо на лавке сгнил.
Ответить
САНЁК17
1599240554
Во Рона взял да ушёл,не какие нарушение,не какие заговор,не какие отступные, голы забывает,жизнь продолжается.Если уйдёт Месси то его только в Сити , Гвардиола может его воспитать и держать его пиковом уровне
Ответить
sochi-2013
1599243535
Какая отмазка будет в следующем сезоне?
Ответить
JTherry
1599250459
никуда Месси не собирался уходить с такого жирного контракта и теплого места в Барсе, где все знакомо, где уже прижился (психология аутиста)... но бурю в стакане поднять надо было))
Ответить
PFC CSKA MOSCOW
1599250905
Да всем было понятно, что никуда он не денется, только ныть умеет, из сборной вон тоже «уходил»
Ответить
Psih86
1599255564
Очень жаль... В новом клубе может и заиграл бы как раньше,пусть и всего 2-3 года.
Ответить
nemolod
1599287222
У каждого своя правда: футболист понимает,что начинает закисать в клубе ,что характерно для любого высококвалифицированного работника,который хочет не только хорошо зарабатывать,но и достигать каких-то новых высот в своей профессии-и президент клуба Бартомеу,который понимает,что с приходом нового тренера новый состав без Месси будет гораздо слабее,что отразится на результатах и соответственно доходах,отчего и не дал уйти футболисту!!
Ответить
Dizayner
1599293987
ну вот еще одна мыльная опера подошла к концу. прямо комедианты честное слово: что Лео, что клуб. так вы ребята сначала между собой разберитесь, а потом устраивайте разборки на виду у всех. вот интересно, как будет Месси играть после этого? А никак, вообще никак, убили напрочь его мотивацию и все остальное. зачем было это делать непонятно. Хочет уйти, так отпустите, что вы прилипли к нему со своими 700 миллионами? а теперь схавали и через год он уйдет бесплатно. если игрок, пусть это даже Месси, не хочет продолжать играть за команду зачем удерживать его силой, тыча в нос контрактом и пунктом.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
Вчера, 17:09
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
Вчера, 15:50
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
Вчера, 14:25
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
Вчера, 13:55
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
Вчера, 10:33
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом
22 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
21 августа
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
21 августа
1
Фото«Реал» представил еще одного новичка
20 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+