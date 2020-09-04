⚡ Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не покинет клуб в текущее трансферное окно. Он не смог договориться о расторжении контракта.

«У меня было стремление принять новый вызов. Президент Жозеп Бартомеу всегда говорил, что в конце сезона я могу решать, останусь или нет. Однако он нарушил обещание.

Клуб цепляется за то, что я не сказал о своем уходе до 10 июня. В это время мы боролись за титул Примеры – в разгар этого ужасного коронавируса. Эта инфекция изменила весь сезон.

Поэтому я продолжу работать в «Барселоне». Единственный способ уйти – это заплатить 700 миллионов евро. Это невозможно», – сказал аргентинец Goal.