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    Павлюченко: «Сказал Черчесову, если возьмет меня помощником, завтра же пойду учиться на тренера»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, собирается ли он пробовать себя в тренерской работе.

    – Черчесов ведь ваш сосед?

    – Да, он живет в соседнем доме, бывает, видимся и разговариваем за жизнь. Он мне все время говорит идти учиться на тренера. Говорю, что пока нет времени и желания.

    – Получается он видит вас тренером?

    – Сказал ему, что, если возьмет меня помощником, завтра же пойду учиться. Пока не тянет.

    • Сейчас Павлюченко выступает за «Знамя» из ПФЛ.
    • За сборную России форвард выступал с 2003 по 2012 год, сыграл 51 матч и забил 21 гол.

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    Источник: Sport24

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