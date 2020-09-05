Павлюченко: «Сказал Черчесову, если возьмет меня помощником, завтра же пойду учиться на тренера»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, собирается ли он пробовать себя в тренерской работе.

– Черчесов ведь ваш сосед?

– Да, он живет в соседнем доме, бывает, видимся и разговариваем за жизнь. Он мне все время говорит идти учиться на тренера. Говорю, что пока нет времени и желания.

– Получается он видит вас тренером?

– Сказал ему, что, если возьмет меня помощником, завтра же пойду учиться. Пока не тянет.

Сейчас Павлюченко выступает за «Знамя» из ПФЛ.

За сборную России форвард выступал с 2003 по 2012 год, сыграл 51 матч и забил 21 гол.

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