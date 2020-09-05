Павлюченко – о Соболеве: «Пускай он корявенький такой, но для форварда главное забивать»

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением об игре нападающего московской команды Александра Соболева.

«Не то, чтобы он мне прям нравился и я кайфую от его игры. Пускай он немного в тени, но уже забил три мяча, красавец. Не сказал бы, что Соболев ярко играет. Он как будто чуть-чуть оловянный, но порой так сложится и пробьет! Пускай он корявенький такой, но для форварда главное забивать.

Если вспомнить Крауча, я когда-то думал: как он вообще в футбол играет? Но когда начал с ним тренироваться, понял, что он просто великий. У него мяч не отобрать. А порой так пробьет через себя ножницами или так сложится, как я никогда не сделаю. Но в тренажерном зале ему было тяжело, ха-ха. Соболев мне чем-то напоминает Крауча», – сказал Павлюченко.