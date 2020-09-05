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    Павлюченко – о Соболеве: «Пускай он корявенький такой, но для форварда главное забивать»

    Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением об игре нападающего московской команды Александра Соболева.

    «Не то, чтобы он мне прям нравился и я кайфую от его игры. Пускай он немного в тени, но уже забил три мяча, красавец. Не сказал бы, что Соболев ярко играет. Он как будто чуть-чуть оловянный, но порой так сложится и пробьет! Пускай он корявенький такой, но для форварда главное забивать.

    Если вспомнить Крауча, я когда-то думал: как он вообще в футбол играет? Но когда начал с ним тренироваться, понял, что он просто великий. У него мяч не отобрать. А порой так пробьет через себя ножницами или так сложится, как я никогда не сделаю. Но в тренажерном зале ему было тяжело, ха-ха. Соболев мне чем-то напоминает Крауча», – сказал Павлюченко.

    • Соболев выступает за «Спартак» с января.
    • В его активе шесть голов и пять ассистов в 19 матчах.
    • Павлюченко играл вместе с Краучем в «Тоттенхэме» с 2009 по 2011 год.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7003

      piligrim1986 1 час назад

      как-будто про дзюбу рассказал)))))

      3
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      Рейтинг: +1015

      ruded 1 час назад

      Павлюк сам-то был "технарь" ппц )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2852

      NewLife 1 час назад

      Рома, объясни пож., что значит "оловянный".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8065

      alarm 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      косорыленький

      -4
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      ...
      Рейтинг: +4069

      "supermax" > alarm 2 часа назад

      слабовато , подруга....тем не менее высер засчитан

      4
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      Рейтинг: +10420

      derrik2000 > alarm 1 час назад

      А ХДЕ "крик души", что, мол, "позор" и "стыдно за свинорылых"???

      НЕЗАЧЁТ!
      ОПЯТЬ!
      Испортился ты, однако....
      От слова "СОВСЕМ"... (((

      1
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      Рейтинг: +2372

      vsespartak01 > derrik2000 54 минуты назад

      мож за ум взялси...!гы гы гы!

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