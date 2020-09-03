Официально: Тиль перешел из «Спартака» во «Фрайбург» на правах аренды

«Спартак» подтвердил, что полузащитник Гус Тиль ушел в аренду.

Новым клубом голландца стал «Фрайбург», выступающий в немецкой Бундеслиге.

Стороны договорились о годичной аренде с опцией продления еще на один сезон.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что первый год арендного соглашения обойдется «Фрайбургу» в сумму чуть меньше миллиона евро.