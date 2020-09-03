Официально: Тиль перешел из «Спартака» во «Фрайбург» на правах аренды

«Спартак» подтвердил, что полузащитник Гус Тиль ушел в аренду.
Новым клубом голландца стал «Фрайбург», выступающий в немецкой Бундеслиге.
Стороны договорились о годичной аренде с опцией продления еще на один сезон.
Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что первый год арендного соглашения обойдется «Фрайбургу» в сумму чуть меньше миллиона евро.
- Летом 2019 года «Спартак» купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
- Хавбек провел 24 матча, забил два гола и сделал три ассиста.
Источник: Официальный сайт «Спартака»