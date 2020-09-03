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    Официально: Тиль перешел из «Спартака» во «Фрайбург» на правах аренды

    «Спартак» подтвердил, что полузащитник Гус Тиль ушел в аренду.

    Новым клубом голландца стал «Фрайбург», выступающий в немецкой Бундеслиге.

    Стороны договорились о годичной аренде с опцией продления еще на один сезон.

    Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что первый год арендного соглашения обойдется «Фрайбургу» в сумму чуть меньше миллиона евро.

    • Летом 2019 года «Спартак» купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
    • Хавбек провел 24 матча, забил два гола и сделал три ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3917

      Томик 30 минут назад

      В Германии же ничего не понимают в футболе, вот и берут всякий мусор. Парень сильнее многих. Жаль, что пользу будет приносить не "Спартаку".

      0
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      Рейтинг: +1638

      Бомбардиръ 52 минуты назад

      Тиль в утиль.

      2
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      Рейтинг: +46

      alefreddy 1 час назад

      Парень заиграет удачи ему

      1
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      Рейтинг: +8025

      alarm 1 час назад

      ахаха! как бездарно прое... потратить 16 лямов! позор свинохвостым!

      2
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      Рейтинг: +4030

      "supermax" 1 час назад

      удачи, Тиль...докажи нам всем, что ты все же стоил своих денег и возвращайся еще сильнее

      3
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      Рейтинг: +2390

      vsespartak01 > "supermax" 34 минуты назад

      удачи тилю!аларму позор!борат то похож того....

      0
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      Рейтинг: +4030

      "supermax" > vsespartak01 19 минут назад

      прикольно, если так)) вирус "гы-гы" поразил остатки мозга

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