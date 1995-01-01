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    Арустамян – о переходе Тиля: «Условия – аренда по схеме «1+1», «Фрайбург» заплатит за год чуть меньше миллиона»

    Комментатор Нобель Арустамян раскрыл условия аренды полузащитника «Спартака» Гуса Тиля в «Фрайбурге».

    «Условия — «1+1», то есть через год и «Спартак», и «Фрайбург» могут прервать соглашение. Год аренды обойдется «Фрайбургу» в чуть меньше миллиона евро. Зарплату на себя берет немецкий клуб.

    В контракте прописано право выкупа Тиля «Фрайбургом» при обретенных достижениях. Учитывая цену, заплаченную «Спартаком» за Тиля» и недавнюю травму, красно-белые удачно разобрались со сложной для себя сделкой.

    Теперь можно ожидать покупок «Спартака» на проблемные позиции. Поиск и переговоры по правому защитнику и опорнику продолжаются», – сообщил Арустамян.

    • В текущем сезоне РПЛ Тиль принял участие в трех матчах.
    • Голландец – самый дорогой игрок в истории «Спартака»: его купили в прошлом году у АЗ за 16 миллионов евро.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      armen10 2 часа назад

      Здесь работают одни дилетанты, в чем в очередной раз убеждаюсь.
      Бомьардир:"В текущем сезоне РПЛ Тиль на поле не выходил"
      Как бл. не выходил, если он уже в этом сезоне сыграв первый же матч, получил травму??
      У вас сук даже на вашем же сайте в статистике игрока это отмечено. Почему вы такие долб.***??

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