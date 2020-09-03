Арустамян – о переходе Тиля: «Условия – аренда по схеме «1+1», «Фрайбург» заплатит за год чуть меньше миллиона»

Комментатор Нобель Арустамян раскрыл условия аренды полузащитника «Спартака» Гуса Тиля в «Фрайбурге».

«Условия — «1+1», то есть через год и «Спартак», и «Фрайбург» могут прервать соглашение. Год аренды обойдется «Фрайбургу» в чуть меньше миллиона евро. Зарплату на себя берет немецкий клуб.

В контракте прописано право выкупа Тиля «Фрайбургом» при обретенных достижениях. Учитывая цену, заплаченную «Спартаком» за Тиля» и недавнюю травму, красно-белые удачно разобрались со сложной для себя сделкой.

Теперь можно ожидать покупок «Спартака» на проблемные позиции. Поиск и переговоры по правому защитнику и опорнику продолжаются», – сообщил Арустамян.