«Урал» ведет переговоры о переходе полузащитника «Спартака» Мирзова

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в «Урале». Факт переговоров подтвердил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Мы ведем переговоры со «Спартаком» по поводу Резиуана Мирзова. С самим Резиуном я сегодня не общался. Общаемся со «Спартаком». Когда все случится – узнаете», – сказал Иванов.

По информации «РБ-Спорт», «Урал» собирается взять Мирзова в годичную аренду. При этом «Спартак» продолжит платить игроку большую часть зарплаты.

В сезоне-2020/21 хавбек принял участие только в одном матче РПЛ, проведя на поле две минуты.