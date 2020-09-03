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    «Урал» ведет переговоры о переходе полузащитника «Спартака» Мирзова

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в «Урале». Факт переговоров подтвердил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

    «Мы ведем переговоры со «Спартаком» по поводу Резиуана Мирзова. С самим Резиуном я сегодня не общался. Общаемся со «Спартаком». Когда все случится – узнаете», – сказал Иванов.

    По информации «РБ-Спорт», «Урал» собирается взять Мирзова в годичную аренду. При этом «Спартак» продолжит платить игроку большую часть зарплаты.

    В сезоне-2020/21 хавбек принял участие только в одном матче РПЛ, проведя на поле две минуты.

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    Источник: Sport24

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