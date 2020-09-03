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Кучаев – лучший игрок РПЛ в августе

3 сентября 2020, 11:25
7

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего футболиста турнира по итогам августа.

Этого звания удостоился полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. За него проголосовали представители лиги и болельщики. Эксперты «Матч Премьер» отдали предпочтение хавбеку «Сочи» Кристиану Нобоа.

Помимо них на награду претендовали Антон Шунин («Динамо»), Денис Макаров («Рубин») и Джордан Ларссон («Спартак»).

Кучаев в августе забил четыре гола и сделал один ассист в шести матчах чемпионата.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кучаев Константин
Комментарии (7)
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ALEX ML
1599123019
Ну эксперты мля............., а Костя радует
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Spinorr
1599129443
По оценкам WhoScored лучший игрок августа Вандерсон (Краснодар). Далее Влашич, Соболев, Кангва и Нобоа. Кучаев в третьем десятке(26)
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Skull_Boy
1599130739
Ништяк просто парень лучший в августе и голы штампует, а тем временем в сборной лавочник Мостовой и за кого еще проголосует газпромовский канал, если не за дочерку
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vladimir-7
1599134155
Бомбардир, ставьте в кавычки "эксперты", потому что их никто не назначал, а они сами себя назвали.
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zigbert
1599140452
Кучаев конечно удивил своей результативностью. Игрок с чувством гола.
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Синитсосит
1599142474
повзрослел
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Вальдемар IV
1599235795
спиртак тянут в играх, цкг в голосовалках
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