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    Кучаев – лучший игрок РПЛ в августе

    Пресс-служба РПЛ назвала лучшего футболиста турнира по итогам августа.

    Этого звания удостоился полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. За него проголосовали представители лиги и болельщики. Эксперты «Матч Премьер» отдали предпочтение хавбеку «Сочи» Кристиану Нобоа.

    Помимо них на награду претендовали Антон Шунин («Динамо»), Денис Макаров («Рубин») и Джордан Ларссон («Спартак»).

    Кучаев в августе забил четыре гола и сделал один ассист в шести матчах чемпионата.

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1628

      ALEX ML 1 час назад

      Ну эксперты мля............., а Костя радует

      0
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      Рейтинг: +16547

      bset 1 час назад

      Что за представители Матч Премьер за Нобоа голосовали? Широков с Тихоновым?) Экспертное мнение, ничего не скажешь))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24466

      oyabun > bset 28 минут назад

      Скорее Широков с Аршавиным

      0
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