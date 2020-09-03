Кучаев – лучший игрок РПЛ в августе

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего футболиста турнира по итогам августа.
Этого звания удостоился полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. За него проголосовали представители лиги и болельщики. Эксперты «Матч Премьер» отдали предпочтение хавбеку «Сочи» Кристиану Нобоа.
Помимо них на награду претендовали Антон Шунин («Динамо»), Денис Макаров («Рубин») и Джордан Ларссон («Спартак»).
Кучаев в августе забил четыре гола и сделал один ассист в шести матчах чемпионата.
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Источник: Официальный твиттер РПЛ