Кучаев – лучший игрок РПЛ в августе

Ну эксперты мля............., а Костя радует
Пресс-служба РПЛ назвала лучшего футболиста турнира по итогам августа.
Этого звания удостоился полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. За него проголосовали представители лиги и болельщики. Эксперты «Матч Премьер» отдали предпочтение хавбеку «Сочи» Кристиану Нобоа.
Помимо них на награду претендовали Антон Шунин («Динамо»), Денис Макаров («Рубин») и Джордан Ларссон («Спартак»).
Кучаев в августе забил четыре гола и сделал один ассист в шести матчах чемпионата.
Константин Кучаев стал лучшим игроком августа в #ТинькоффРПЛЗа игрока ЦСКА проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители Матч Премьер отдали свой голос за Кристиана Нобоа#ИгрокМесяца pic.twitter.com/Q9CbDLT61t— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020