Кучаев – лучший игрок РПЛ в августе

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего футболиста турнира по итогам августа.

Этого звания удостоился полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. За него проголосовали представители лиги и болельщики. Эксперты «Матч Премьер» отдали предпочтение хавбеку «Сочи» Кристиану Нобоа.

Помимо них на награду претендовали Антон Шунин («Динамо»), Денис Макаров («Рубин») и Джордан Ларссон («Спартак»).

Кучаев в августе забил четыре гола и сделал один ассист в шести матчах чемпионата.