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Тедеско – лучший тренер РПЛ в августе

3 сентября 2020, 10:29
15

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего тренера турнира по итогам августа.

Этого звания удостоился Доменико Тедеско из «Спартака». За него единогласно проголосовали представители лиги, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

Помимо немца на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Кирилл Новиков («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

В августе «Спартак» под руководством Тедеско набрал 14 очков в шести матчах, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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spartakuz
1599119394
Логично. КБ занимает 1-место
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oyabun
1599119450
Ну как бы не совсем правильно получается. Несколько раз, пока Тед болел, командой руководил его зам Хинкель. И при нем, что интересно, Спартак стабильно выигрывал. )
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NewLife
1599121442
У нас все лучшее и тренер, и клуб, и место в таблице, и болельщики.
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Добрый Бобер
1599124812
Отлично!
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vka1970
1599126952
С фактами не поспоришь, хотя некто KPCCSPB готов спорить даже со своим мозгом.
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Синитсосит
1599142596
сомнительный результат, выразительной игры по сути нет, с локо немного похоже на правду, а остальные так, аутсайдера и крайне нервные концовки, в этом плане Новикову может даже и правильнее было бы, как никак зинид обделали
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JTherry
1599154975
конечно Тед... все справедливо!
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Hektor 84
1599156393
А где Борат ** ан ат? Со своим высером типа Федун занес им чемодан мазутных денег)))
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paracetamol
1599156725
У них там что, крыша едет. Из 4-х побед свини 2 выиграли из-за левых пенальти, и еще его удаляли, да и сейчас на карточке висит!
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Plyash
1599167458
Цитата "За него проголосовали представители лиги,эксперты МАТЧ Премьер(заметьте,не МАТЧ ТВ) и болельщики. Так что глохни там,оппозиция всяко-разная,неразумная.
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