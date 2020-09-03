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    Тедеско – лучший тренер РПЛ в августе

    Пресс-служба РПЛ назвала лучшего тренера турнира по итогам августа.

    Этого звания удостоился Доменико Тедеско из «Спартака». За него единогласно проголосовали представители лиги, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

    Помимо немца на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Кирилл Новиков («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

    В августе «Спартак» под руководством Тедеско набрал 14 очков в шести матчах, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14544

      vka1970 7 минут назад

      С фактами не поспоришь, хотя некто KPCCSPB готов спорить даже со своим мозгом.

      1
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      Рейтинг: +3949

      KPCCSPB 28 минут назад

      Ахахах, свинорылые, против аутсайдеров и середняков сыграли, с помощью судьи вытянули тампаксов, Локо один прямой конкурент, и за эту х у е т у голосуют ещё, фу, не зря Федун плакал, унижение нашло свой плод.

      0
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      Рейтинг: +4610

      Добрый Бобер 42 минуты назад

      Отлично!

      2
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      Рейтинг: +2791

      NewLife 1 час назад

      У нас все лучшее и тренер, и клуб, и место в таблице, и болельщики.

      7
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      Рейтинг: +6375

      ivany4 > NewLife 1 час назад

      Лучше и не скажешь.

      5
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      Рейтинг: +24466

      oyabun 2 часа назад

      Ну как бы не совсем правильно получается. Несколько раз, пока Тед болел, командой руководил его зам Хинкель. И при нем, что интересно, Спартак стабильно выигрывал. )

      4
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      Рейтинг: +1190

      spartakuz 2 часа назад

      Логично. КБ занимает 1-место

      7
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