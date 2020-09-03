Тедеско – лучший тренер РПЛ в августе

С фактами не поспоришь, хотя некто KPCCSPB готов спорить даже со своим мозгом.
Пресс-служба РПЛ назвала лучшего тренера турнира по итогам августа.
Этого звания удостоился Доменико Тедеско из «Спартака». За него единогласно проголосовали представители лиги, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.
Помимо немца на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Кирилл Новиков («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).
В августе «Спартак» под руководством Тедеско набрал 14 очков в шести матчах, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.
Доменико Тедеско – лучший тренер #ТинькоффРПЛ в августеЗа наставника «Спартака» единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты Матч Премьер и болельщики#ТренерМесяца pic.twitter.com/BDBzHaOVpB— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020