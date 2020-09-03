Тедеско – лучший тренер РПЛ в августе

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего тренера турнира по итогам августа.

Этого звания удостоился Доменико Тедеско из «Спартака». За него единогласно проголосовали представители лиги, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

Помимо немца на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Кирилл Новиков («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

В августе «Спартак» под руководством Тедеско набрал 14 очков в шести матчах, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.