Главные новости дня. Стали известны возможные соперники «Динамо» и «Ростова» в квалификации Лиги Европы, Тиль хочет уйти из «Спартака»

Данни – о возвращении в «Зенит»: «Предложили работу в академии. Все решится через несколько дней».

Fotospor: «Спартак» претендует на игрока «Аргентинос Хуниорс» Веру.

«Арсенал» попросил РФС проверить Матюнина на полиграфе по итогам матча со «Спартаком».

Sport24: «Зенит» сделал Кузяеву новое предложение.

Определились возможные соперники «Ростова» и «Динамо» в Лиге Европы.

«Севилья» объявила о переходе Ракитича.

AD: Тиль близок к переходу в «Фрайбург».

«Локомотив» сделал предложение по трансферу 29-летнего форварда «Порту».

Мусаев дисквалифицирован на один матч за аплодисменты Карасеву.

Агент: «Тиль хочет уйти из «Спартака».