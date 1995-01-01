Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    AD: Тиль близок к переходу в «Фрайбург»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может продолжить свою карьеру в Бундеслиге, сообщает AD.

    Тиль близок к переходу в «Фрайбург». Футболистом также интересуется ПСВ.

    • В текущем сезоне РПЛ Тиль на поле не выходил.
    • Тиль – самый дорогой игрок в истории «Спартака», его купили в прошлом году у АЗ за 16 миллионов евро.
    • Москвичи в РПЛ идут восьмыми.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AD

    Algemeen Dagblad (Ad.nl) – голландская национальная ежедневная газета, вторая по величине платная газета в стране. Была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Роттердаме.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Добрый Бобер 1 час назад

      "Москвичи в РПЛ идут восьмыми." ЩАЗ! У "Газпрома" не все мечты сбываются!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      Джавел. 1 час назад

      Вообще-то на поле он выходил...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1179

      Play 1 час назад

      У вас там редактор забухал что ли? Что за бред вы пишете? Тиль выходил на поле неоднократно. И какое 8е место?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4978

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Тедеско с Тилем , по-моему, не прав. У парня виден потенциал , а выпускать на 89-90 минуте чистое издевательство.
      Схема схемой , но надо использовать игрока с пользой для клуба.
      Кстати , Зобнин принесёт больше пользы в центре , а не на краю.
      Тедеско сейчас на коне , но в последних трёх победах больше фарта чем игры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2931

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Как это в текущем сезоне не выходил? А в матче с Арсеналом кто травму получил? и до этого на замену выходил на последних минутах...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +852

      GreyDM > АртурZaСМ 1 час назад

      А последняя строчка про идут восьмыми тебя не смущает? новость с бородой по-ходу)))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      the teacher > GreyDM 1 час назад

      Не с бородой а с предсказанием )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98850
    #2
    zigbert
    78877
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru