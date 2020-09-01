Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может продолжить свою карьеру в Бундеслиге, сообщает AD.
Тиль близок к переходу в «Фрайбург». Футболистом также интересуется ПСВ.
- В текущем сезоне РПЛ Тиль на поле не выходил.
- Тиль – самый дорогой игрок в истории «Спартака», его купили в прошлом году у АЗ за 16 миллионов евро.
- Москвичи в РПЛ идут первыми.
Источник: AD
Algemeen Dagblad (Ad.nl) – голландская национальная ежедневная газета, вторая по величине платная газета в стране. Была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Роттердаме.