«Локомотив» сделал предложение по трансферу 29-летнего форварда «Порту»

По информации «Чемпионата», «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему нападающему Тикиньо.

Сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего 10 миллионов евро. На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке».