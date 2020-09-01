«Локомотив» сделал предложение по трансферу 29-летнего форварда «Порту»

По информации «Чемпионата», «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему нападающему Тикиньо.
Сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего 10 миллионов евро. На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке».
- Отступные в контракте Тикиньо составляют 40 миллионов евро.
- Нападающий выступает за «Порту» с января 2017 года.
- С тех пор он забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.
Источник: «Чемпионат»