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  • «Локомотив» сделал предложение по трансферу 29-летнего форварда «Порту»

«Локомотив» сделал предложение по трансферу 29-летнего форварда «Порту»

1 сентября 2020, 16:47
10

По информации «Чемпионата», «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему нападающему Тикиньо.

Сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего 10 миллионов евро. На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке».

  • Отступные в контракте Тикиньо составляют 40 миллионов евро.
  • Нападающий выступает за «Порту» с января 2017 года.
  • С тех пор он забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Локомотив Спартак Порту Тикиньо
Комментарии (10)
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maior-60
1598968250
Так Спартак или Локомотив?
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anri1703
1598968516
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maior-60
1598968652
Редактор, исправьте текст: По информации «Чемпионата», «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему нападающему Тикиньо. Сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего 10 миллионов евро. На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке».
Ответить
DOCTOR PENALTY
1598969703
Кокорин, Ларссон, Соболев, Понсе, Бакаев, Мирзов... нужен ещё 29-летний Тикиньо!!! Тедеско?????...
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Томик
1598969996
С утра в "Спартак" переходил, после обеда "Локомотив" сделал предложение. Фууух! Выдохнул.
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кран
1598976052
Не нужен он ни Локо, ни Спартаку... У Спартака и так много напов, а Локо пусть Бентеке все-таки купит...
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JTherry
1598980767
"Отступные в контракте Тикиньо составляют 40 миллионов евро" ...если в Локо - это самострел для Кикнадзе... ...если в Спартак? Газизов не купит, и Салихова не одобрит... и за 10 его не продадут
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zigbert
1599065696
Нападающих в Спартаке сейчас хватает.Хотя вроде бы забивать умеет.
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