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    «Локомотив» сделал предложение по трансферу 29-летнего форварда «Порту»

    По информации «Чемпионата», «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему нападающему Тикиньо.

    Сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего 10 миллионов евро. На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке».

    • Отступные в контракте Тикиньо составляют 40 миллионов евро.
    • Нападающий выступает за «Порту» с января 2017 года.
    • С тех пор он забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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    01.09.2020 16:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 сентября 2020, 19:54

      Нападающих в Спартаке сейчас хватает.Хотя вроде бы забивать умеет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 2 сентября 2020, 07:58

      А чего - цены на электрички повысят и купят!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 1 сентября 2020, 20:19

      "Отступные в контракте Тикиньо составляют 40 миллионов евро"
      ...если в Локо - это самострел для Кикнадзе...
      ...если в Спартак? Газизов не купит, и Салихова не одобрит... и за 10 его не продадут

      1
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      Рейтинг: +644

      кран 1 сентября 2020, 19:00

      Не нужен он ни Локо, ни Спартаку...
      У Спартака и так много напов, а Локо пусть Бентеке все-таки купит...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 1 сентября 2020, 17:19

      С утра в "Спартак" переходил, после обеда "Локомотив" сделал предложение. Фууух! Выдохнул.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 1 сентября 2020, 17:15

      Кокорин, Ларссон, Соболев, Понсе, Бакаев, Мирзов... нужен ещё 29-летний Тикиньо!!! Тедеско?????...

      2
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      Рейтинг: +6646

      maior-60 1 сентября 2020, 16:57

      Редактор, исправьте текст:

      По информации «Чемпионата», «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему нападающему Тикиньо.

      Сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего 10 миллионов евро. На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке».

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > maior-60 1 сентября 2020, 18:43

      А что конкретно исправлять?

      1
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      ...
      Рейтинг: +6646

      maior-60 > ilichkadr 1 сентября 2020, 19:00

      Ничего исправлять не надо, я ошибся.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 сентября 2020, 16:55

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      Рейтинг: +6646

      maior-60 1 сентября 2020, 16:50

      Так Спартак или Локомотив?

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