Fotospor: «Спартак» претендует на игрока «Аргентинос Хуниорс» Веру

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера заинтересовал «Спартак», сообщает Fotospor.
Ориентировочная стоимость трансфера – 10 миллионов евро. Игрок также находится в сфере интересов «Галатасарая» и «Торино».
Летом ЦСКА предлагал за Веру 5 миллионов евро, но получил отказ.
- В этом сезоне 20-летний Вера провел в чемпионате Аргентины 14 матчей, забив один мяч.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Источник: Fotospor
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