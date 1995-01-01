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    Fotospor: «Спартак» претендует на игрока «Аргентинос Хуниорс» Веру

    Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера заинтересовал «Спартак», сообщает Fotospor.

    Ориентировочная стоимость трансфера – 10 миллионов евро. Игрок также находится в сфере интересов «Галатасарая» и «Торино».

    Летом ЦСКА предлагал за Веру 5 миллионов евро, но получил отказ.

    • В этом сезоне 20-летний Вера провел в чемпионате Аргентины 14 матчей, забив один мяч.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fotospor

    Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году. Аудитория в твиттере - 22 тысячи человек.

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3120

      Cleaner 41 минуту назад

      Верим Вере, не Валере...)

      0
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      Рейтинг: +2437

      vsespartak01 52 минуты назад

      спартаковцы !печальная новость!на 61м году скончался милош ржига!царствие небесное и вечная память!надеюсь кто это объяснять не надо?

      1
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      ...
      Рейтинг: +890

      AЛЕКС73 > vsespartak01 38 минут назад

      Светлая память ! помним! скорбим !

      1
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      Рейтинг: +24417

      oyabun 1 час назад

      Очень скупая информация по футболисту. Но это и понятно. Завтра уже будет другой кандидат "интересовать". К сожалению, это как игра без мяча - слухи есть, трансферов нет.

      0
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      Рейтинг: +18070

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Придёт Вера, останется только вернуть Надежду и Любовь болельщиков.

      2
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      Рейтинг: +32

      Спартак Имел 2 часа назад

      у меня во дворе бомж есть им пищевик интересуется!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      6pbIH > Спартак Имел 1 час назад

      Ээээ брат, бомжами интересуется другой клуб обычно)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1802

      Boeung777 2 часа назад

      Приоритет же фланговый защитник, остальное второстепенно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7946

      alarm 2 часа назад

      позор тарасофским козлам!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1402

      Aston > alarm 2 часа назад

      Козел тебе по пьяни в рот вставил

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12807

      silver29 2 часа назад

      Хочется реальных новостей о трансферах, а просто интересоваться можно и Месси

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4601

      Добрый Бобер 2 часа назад

      А за сколько ты продашь Веру?

      0
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      Рейтинг: +11318

      Garrincha58 > Добрый Бобер 2 часа назад

      зачем им вера они что уже не верят своим глазам когда на первом месте

      1
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      Рейтинг: +3904

      Томик 2 часа назад

      Каждый день заходишь с надеждой увидеть нового игрока в футболке "Спартака", а по факту одни "заинтересован" да "претендует".

      4
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      Рейтинг: +24417

      oyabun > Томик 1 час назад

      Да, особенно это напрягает на фоне того что соперники по таблице уже усиливаются, не тянут кота за..

      0
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