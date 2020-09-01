Fotospor: «Спартак» претендует на игрока «Аргентинос Хуниорс» Веру

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера заинтересовал «Спартак», сообщает Fotospor.

Ориентировочная стоимость трансфера – 10 миллионов евро. Игрок также находится в сфере интересов «Галатасарая» и «Торино».

Летом ЦСКА предлагал за Веру 5 миллионов евро, но получил отказ.