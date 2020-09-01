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Мусаев дисквалифицирован на один матч за аплодисменты Карасеву

1 сентября 2020, 17:22
18

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев наказан дисквалификацией на один матч по итогам встречи 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Мы рассмотрели вопрос с участием главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Также получили дополнительный рапорт от судьи матча Сергея Карасева, который написал, что Мусаев вышел на поле, выразил недовольство арбитром словами и жестом. А именно: аплодисменты в сторону судьи. При этом Карасев отметил, что Мусаев не использовал ненормативной лексики и оскорблений.

Мусаев сказал, что в данном случае нельзя было так поступать, и принес извинения за свой поступок. КДК, учитывая все обстоятельства дела, ограничился дисквалификацией Мусаева на одну игру», – сказал Григорьянц.

  • Сразу после финального свистка в матче с «Ростовом» Мусаев сказал несколько слов арбитру Карасеву, а также поаплодировал ему. Карасев показал специалисту красную карточку.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Краснодар Ростов Мусаев Мурад Карасев Сергей
Комментарии (18)
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maior-60
1598970266
Вот дожили, аплодисменты уже оскорблением стали.
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Джавел.
1598971855
Детский сад...
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Просто-333
1598971893
скоро улыбка будет преступлением
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Дмитрий 72
1598974279
Сейчас к судьям пристальное внимание и не надо провоцировать. Ситуация очень не простая, в каждом матче ищут ляпы.Они тоже люди и им свойственно ошибаться. Просто надо играть в футбол и своей игрой доказывать свою правоту
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piligrim1986
1598978693
а ловрену что? можно?
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Кузьмич на трибуне
1598980659
Не понимаю этих глупых действий Мусаева. По игре не было особых косяков со стороны Карасёва. Штрафной , после которого Норман забил гол назначен абсолютно правильно, Норман гол забил чисто, никаких претензий нет. Сомнительных пенальти и сомнительных красных карточек не было. Выходить на поле и там что то высказывать???? а может для начала посмотреть повторы??? Возможно Карасёв тоже сгоряча дал красную, мог бы протролить Мусаева и поаплодировать. Глупая история, но Мусаеву пора учиться держать язык за зубами.
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Хейтер Аларм
1598982443
Ахаххаха, раз нецензуры не было, то в чем прикол удалять? За аплодисменты дисквалифицировать, серьезно?)
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portero
1598986957
По мне так даже если он не прав это не маты которыми игроки и тренеры судей кроют иногда.....
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житель СПб
1598992101
А что, теперь уже и похлопать нельзя?! Убежден, что это тоталитарный произвол. Ни оскорблений, ни мата - но он не Федун, не Гинер,и даже не Сухина... Это - безобразие! (Это все - независимо от наличия или отсутствия оснований для критики судьи. Соглашусь с большинством в том, что оснований этих не было).
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zigbert
1599066819
Не везет ему с этими карточками, попадая в нелепые ситуации.
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