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    Мусаев дисквалифицирован на один матч за аплодисменты Карасеву

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев наказан дисквалификацией на один матч по итогам встречи 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

    «Мы рассмотрели вопрос с участием главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Также получили дополнительный рапорт от судьи матча Сергея Карасева, который написал, что Мусаев вышел на поле, выразил недовольство арбитром словами и жестом. А именно: аплодисменты в сторону судьи. При этом Карасев отметил, что Мусаев не использовал ненормативной лексики и оскорблений.

    Мусаев сказал, что в данном случае нельзя было так поступать, и принес извинения за свой поступок. КДК, учитывая все обстоятельства дела, ограничился дисквалификацией Мусаева на одну игру», – сказал Григорьянц.

    • Сразу после финального свистка в матче с «Ростовом» Мусаев сказал несколько слов арбитру Карасеву, а также поаплодировал ему. Карасев показал специалисту красную карточку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1581

      evgevg13 1 минуту назад

      предвзятое отношение, выборочное какое то

      0
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      Рейтинг: +1877

      Krasnodar 123 3 минуты назад

      Отделался легким испугом?

      0
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      Рейтинг: +728

      alll-333 39 минут назад

      скоро улыбка будет преступлением

      2
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      Рейтинг: +224

      Джавел. 39 минут назад

      Детский сад...

      3
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      Рейтинг: +4512

      maior-60 1 час назад

      Вот дожили, аплодисменты уже оскорблением стали.

      3
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      Рейтинг: +3907

      Томик > maior-60 15 минут назад

      Это расценивается как издевательство. И ВСЕ об этом знают.

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