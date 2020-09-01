Мусаев дисквалифицирован на один матч за аплодисменты Карасеву

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев наказан дисквалификацией на один матч по итогам встречи 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Мы рассмотрели вопрос с участием главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Также получили дополнительный рапорт от судьи матча Сергея Карасева, который написал, что Мусаев вышел на поле, выразил недовольство арбитром словами и жестом. А именно: аплодисменты в сторону судьи. При этом Карасев отметил, что Мусаев не использовал ненормативной лексики и оскорблений.

Мусаев сказал, что в данном случае нельзя было так поступать, и принес извинения за свой поступок. КДК, учитывая все обстоятельства дела, ограничился дисквалификацией Мусаева на одну игру», – сказал Григорьянц.