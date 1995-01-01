Агент: «Тиль хочет уйти из «Спартака»

Агент полузащитника «Спартака» Гуса Тиля Фулко ван Куперен сообщил о желании игрока покинуть клуб. Однако есть одна оговорка.

«Гус хочет уйти из «Спартака», но только в аренду. Полноценный уход из клуба не рассматривается», – сказал ван Куперен.