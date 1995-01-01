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    Агент: «Тиль хочет уйти из «Спартака»

    Агент полузащитника «Спартака» Гуса Тиля Фулко ван Куперен сообщил о желании игрока покинуть клуб. Однако есть одна оговорка.

    «Гус хочет уйти из «Спартака», но только в аренду. Полноценный уход из клуба не рассматривается», – сказал ван Куперен.

    • Тиль близок к уходу во «Фрайбург».
    • В текущем сезоне РПЛ Тиль на поле не выходил.
    • Тиль – самый дорогой игрок в истории «Спартака», его купили в прошлом году у АЗ за 16 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1708

      AZ 30 минут назад

      Конечно не рассматривается уход... Он в Спартаке за месяц столько, сколько в АЗ за год не получал...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5019

      Владислав Vlad 33 минуты назад

      Продать. И купить правого латераля. А Зобу в центр.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4495

      nik55 53 минуты назад

      жаль что деньги улетели на ветер а не на покупку других игроков

      1
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      Рейтинг: +2421

      vsespartak01 1 час назад

      ну и правильно!зачем в запасе то мариноваться?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7963

      alarm > vsespartak01 39 минут назад

      все бегут из спартака! позор!

      -1
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      Рейтинг: +6362

      ivany4 1 час назад

      Перезагрузка Тилю нужна.
      Какая, пусть думает вместе с клубом. Игрок хороший, не пошло в Спартаке чисто по психологическим мотивам.

      2
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      Рейтинг: +6993

      piligrim1986 1 час назад

      пусть стартует

      1
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      Рейтинг: +878

      vmonomah17 1 час назад

      Потому что ему никто такую зп платить не будет

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