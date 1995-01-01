Агент: «Тиль хочет уйти из «Спартака»

Конечно не рассматривается уход... Он в Спартаке за месяц столько, сколько в АЗ за год не получал...
Агент полузащитника «Спартака» Гуса Тиля Фулко ван Куперен сообщил о желании игрока покинуть клуб. Однако есть одна оговорка.
«Гус хочет уйти из «Спартака», но только в аренду. Полноценный уход из клуба не рассматривается», – сказал ван Куперен.
- Тиль близок к уходу во «Фрайбург».
- В текущем сезоне РПЛ Тиль на поле не выходил.
- Тиль – самый дорогой игрок в истории «Спартака», его купили в прошлом году у АЗ за 16 миллионов евро.